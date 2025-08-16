【家庭plus．美味教室】布丁 有誰不愛呢

布丁 有誰不愛呢

文、食譜示範／mo.ken 譯／韓宇

在開發食譜的過程中，我與各式各樣的嶄新布丁相遇了。包含這幾年備受矚目，以「巴西布丁」為代表的布丁蛋糕和布丁塔等具有層次感的布丁，還有法國的傳統點心「焦糖布蕾」、「法式芙朗塔」、「克拉芙緹」等世界各國的布丁。

除此之外，還有許多加了日本元素的日式布丁，比如壓下布丁杯底的出模棒就會自動從布丁杯滑落下來的「果凍小布丁」、口感宛如蕨餅的「布丁麻糬」、使用發酵食品的新奇布丁、像茶碗蒸般軟嫩的溫熱布丁等。

「布丁」的定義因人而異，並沒有任何律法約束。布丁擁有無限的可能，並會隨著喜愛它的人發展出更成熟的姿態，也因為如此，才會成為這麼受人喜愛的甜品。盡情享受布丁吧！若你也能這麼想就太好了！

焦糖布蕾

焦糖布蕾

材料（100ml的耐熱容器3個份）：

［布丁液］蛋黃3個、甘蔗糖40g、鹽1小撮、鮮奶油150g、牛奶50g、香草莢醬2小匙、杏仁利口酒1小匙、細砂糖3小匙

事前準備：

．蛋黃放在室溫下回溫。

．烤箱預熱至130℃。

做法：

1.將蛋黃放入調理盆中，再加入甘蔗糖和鹽，用打蛋器攪拌混勻。

2.將牛奶、鮮奶油、香草莢醬放入鍋中，開中火，用打蛋器邊煮邊攪拌，加熱到60℃。

3.將做法2.少量多次地加入做法1.中，每次加入都要用打蛋器充分混拌均勻。加入杏仁利口酒混合後，用篩網過濾到量杯中，再均等倒入耐熱容器中。

4.移至烤盤，再倒入約40℃的溫水至容器1cm的高度。烤盤放入烤箱中，用130℃隔水烘烤30分鐘。

5.從烤盤中取出布丁，靜置冷卻後，分別蓋上保鮮膜，再放入冰箱冷藏1晚。

6.食用前從冰箱中取出，在布丁表面撒上1小匙細砂糖，用瓦斯噴槍炙燒出糖殼。

熱卡士達布丁

熱卡士達布丁

材料（120ml的耐熱容器兩個份）：

［布丁液］雞蛋1個、牛奶120g、鮮奶油30g、甘蔗糖20g、鹽1小撮、香草莢醬1小匙。［餡料］糖煮栗子2顆、夏威夷豆2顆、番茄乾2顆、無花果乾2顆、蔓越莓乾1大匙。迷迭香（依個人喜好）適量

事前準備：

．番茄乾、無花果乾分別切成2小塊。

．烤箱預熱至140℃。

做法：

1.將布丁液的所有材料放入調理盆中，用打蛋器攪拌混勻，但要注意不要打到發泡，再用篩網過濾到量杯中。

2.餡料等量放入兩個耐熱容器中，再將做法1.的布丁液均等倒入。

3.移至烤盤，再倒入約40℃的溫水至容器1cm的高度。烤盤放入烤箱中，用140℃隔水烘烤35～40分鐘。

4.從烤盤中取出布丁，連同容器盛裝到盤子上，再依個人喜好裝飾迷迭香。趁熱享用。

杏仁米布丁

杏仁米布丁

材料（220ml的耐熱容器3～4個份）：

糯米45g、水150g、杏仁奶（或牛奶）250g、甘蔗糖25g、香草莢醬1小匙、鹽1小撮、雞蛋1個、百里香（依個人喜好）適量、焦糖（依個人喜好）適量

事前準備：

．將糯米洗淨，用大量的水浸泡30分鐘，再瀝乾水分備用。

．蛋打入調理盆中，打散備用。

做法：

1.將糯米、水放入鍋中，開中火，煮滾後轉小火，蓋上蓋子，燜煮8～10分鐘後關火。只要米芯有煮透即可。

2.加入杏仁奶、甘蔗糖、香草莢醬、鹽，再開中火，用矽膠刮刀像從鍋底往上鏟般邊煮邊攪拌，避免燒焦。沸騰後轉小火，繼續邊煮邊攪拌約10分鐘，整體出現黏稠感後關火。

3.取4大匙做法2.加入蛋液中，用矽膠刮刀確實拌勻，再倒回做法2.的鍋子中，用矽膠刮刀輕輕混勻。

4.將做法3.倒入方盤中，抹平後蓋上保鮮膜，等散熱後再放入冰箱冷藏1小時以上。

5.從冰箱中取出，盛入小碗中，依個人喜好放上百里香，淋上適量焦糖。

焦糖卡士達布丁

焦糖卡士達布丁

材料（100ml的耐熱容器7個份）：

［焦糖］細砂糖2大匙。［布丁液］雞蛋3個、細砂糖4大匙、牛奶270g

事前準備：

．雞蛋放在室溫下回溫。

．若使用電烤盤，要先墊上網架後再放上耐熱容器。

做法：

1.製作焦糖。將細砂糖放入鍋中，開中火。當細砂糖開始呈現棕色時，偶爾輕輕搖晃鍋子，讓顏色均勻分布並繼續加熱。

2.當整體呈現較深的琥珀色時關火，均等倒入準備好的耐熱容器中。

3.蛋打入調理盆中，再加入細砂糖，用打蛋器攪拌混勻，但要注意不要打到發泡。

4.加入牛奶拌勻後，用篩網過濾到量杯中。

5.將做法4.的布丁液均等倒入做法2.的耐熱容器中。用湯匙去除布丁液表面氣泡。

6.將沸騰的熱水倒入電烤盤中，直到耐熱容器高度的一半，蓋上蓋子，用低溫蒸烤5分鐘。當布丁液從容器邊緣開始凝固時關火，繼續蓋著蓋子，靜置15分鐘，利用餘溫讓布丁完全熟透。

7.打開蓋子，用湯匙背面輕壓布丁表面，若呈現有彈性的狀態即完成，取出散熱後再脫膜盛盤。

《今天也想吃布丁第2彈─嶄新布丁》

（圖片提供／《今天也想吃布丁第2彈─嶄新布丁》邦聯文化）

