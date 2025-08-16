自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】布丁 有誰不愛呢

2025/08/16 05:30

布丁 有誰不愛呢布丁 有誰不愛呢

文、食譜示範／mo.ken 譯／韓宇

在開發食譜的過程中，我與各式各樣的嶄新布丁相遇了。包含這幾年備受矚目，以「巴西布丁」為代表的布丁蛋糕和布丁塔等具有層次感的布丁，還有法國的傳統點心「焦糖布蕾」、「法式芙朗塔」、「克拉芙緹」等世界各國的布丁。

除此之外，還有許多加了日本元素的日式布丁，比如壓下布丁杯底的出模棒就會自動從布丁杯滑落下來的「果凍小布丁」、口感宛如蕨餅的「布丁麻糬」、使用發酵食品的新奇布丁、像茶碗蒸般軟嫩的溫熱布丁等。

「布丁」的定義因人而異，並沒有任何律法約束。布丁擁有無限的可能，並會隨著喜愛它的人發展出更成熟的姿態，也因為如此，才會成為這麼受人喜愛的甜品。盡情享受布丁吧！若你也能這麼想就太好了！

焦糖布蕾焦糖布蕾

焦糖布蕾

材料（100ml的耐熱容器3個份）：

［布丁液］蛋黃3個、甘蔗糖40g、鹽1小撮、鮮奶油150g、牛奶50g、香草莢醬2小匙、杏仁利口酒1小匙、細砂糖3小匙

事前準備：

．蛋黃放在室溫下回溫。

．烤箱預熱至130℃。

做法：

1.將蛋黃放入調理盆中，再加入甘蔗糖和鹽，用打蛋器攪拌混勻。

2.將牛奶、鮮奶油、香草莢醬放入鍋中，開中火，用打蛋器邊煮邊攪拌，加熱到60℃。

3.將做法2.少量多次地加入做法1.中，每次加入都要用打蛋器充分混拌均勻。加入杏仁利口酒混合後，用篩網過濾到量杯中，再均等倒入耐熱容器中。

4.移至烤盤，再倒入約40℃的溫水至容器1cm的高度。烤盤放入烤箱中，用130℃隔水烘烤30分鐘。

5.從烤盤中取出布丁，靜置冷卻後，分別蓋上保鮮膜，再放入冰箱冷藏1晚。

6.食用前從冰箱中取出，在布丁表面撒上1小匙細砂糖，用瓦斯噴槍炙燒出糖殼。

熱卡士達布丁熱卡士達布丁

熱卡士達布丁

材料（120ml的耐熱容器兩個份）：

［布丁液］雞蛋1個、牛奶120g、鮮奶油30g、甘蔗糖20g、鹽1小撮、香草莢醬1小匙。［餡料］糖煮栗子2顆、夏威夷豆2顆、番茄乾2顆、無花果乾2顆、蔓越莓乾1大匙。迷迭香（依個人喜好）適量

事前準備：

．番茄乾、無花果乾分別切成2小塊。

．烤箱預熱至140℃。

做法：

1.將布丁液的所有材料放入調理盆中，用打蛋器攪拌混勻，但要注意不要打到發泡，再用篩網過濾到量杯中。

2.餡料等量放入兩個耐熱容器中，再將做法1.的布丁液均等倒入。

3.移至烤盤，再倒入約40℃的溫水至容器1cm的高度。烤盤放入烤箱中，用140℃隔水烘烤35～40分鐘。

4.從烤盤中取出布丁，連同容器盛裝到盤子上，再依個人喜好裝飾迷迭香。趁熱享用。

杏仁米布丁杏仁米布丁

杏仁米布丁

材料（220ml的耐熱容器3～4個份）：

糯米45g、水150g、杏仁奶（或牛奶）250g、甘蔗糖25g、香草莢醬1小匙、鹽1小撮、雞蛋1個、百里香（依個人喜好）適量、焦糖（依個人喜好）適量

事前準備：

．將糯米洗淨，用大量的水浸泡30分鐘，再瀝乾水分備用。

．蛋打入調理盆中，打散備用。

做法：

1.將糯米、水放入鍋中，開中火，煮滾後轉小火，蓋上蓋子，燜煮8～10分鐘後關火。只要米芯有煮透即可。

2.加入杏仁奶、甘蔗糖、香草莢醬、鹽，再開中火，用矽膠刮刀像從鍋底往上鏟般邊煮邊攪拌，避免燒焦。沸騰後轉小火，繼續邊煮邊攪拌約10分鐘，整體出現黏稠感後關火。

3.取4大匙做法2.加入蛋液中，用矽膠刮刀確實拌勻，再倒回做法2.的鍋子中，用矽膠刮刀輕輕混勻。

4.將做法3.倒入方盤中，抹平後蓋上保鮮膜，等散熱後再放入冰箱冷藏1小時以上。

5.從冰箱中取出，盛入小碗中，依個人喜好放上百里香，淋上適量焦糖。

焦糖卡士達布丁焦糖卡士達布丁

焦糖卡士達布丁

材料（100ml的耐熱容器7個份）：

［焦糖］細砂糖2大匙。［布丁液］雞蛋3個、細砂糖4大匙、牛奶270g

事前準備：

．雞蛋放在室溫下回溫。

．若使用電烤盤，要先墊上網架後再放上耐熱容器。

做法：

1.製作焦糖。將細砂糖放入鍋中，開中火。當細砂糖開始呈現棕色時，偶爾輕輕搖晃鍋子，讓顏色均勻分布並繼續加熱。

2.當整體呈現較深的琥珀色時關火，均等倒入準備好的耐熱容器中。

3.蛋打入調理盆中，再加入細砂糖，用打蛋器攪拌混勻，但要注意不要打到發泡。

4.加入牛奶拌勻後，用篩網過濾到量杯中。

5.將做法4.的布丁液均等倒入做法2.的耐熱容器中。用湯匙去除布丁液表面氣泡。

6.將沸騰的熱水倒入電烤盤中，直到耐熱容器高度的一半，蓋上蓋子，用低溫蒸烤5分鐘。當布丁液從容器邊緣開始凝固時關火，繼續蓋著蓋子，靜置15分鐘，利用餘溫讓布丁完全熟透。

7.打開蓋子，用湯匙背面輕壓布丁表面，若呈現有彈性的狀態即完成，取出散熱後再脫膜盛盤。

《今天也想吃布丁第2彈─嶄新布丁》《今天也想吃布丁第2彈─嶄新布丁》

（圖片提供／《今天也想吃布丁第2彈─嶄新布丁》邦聯文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應