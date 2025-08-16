【藝術文化】下半年樂壇最盛事 杜達美領軍 3大殿堂級音樂家10月在台合體

杜達美與洛杉磯愛樂音樂會宣告記者會合影，左起富邦金控劉菁宜、美國在台協會公共外交官員艾琳、奧地利台北辦事處處長何士誠、外交部政次陳明祺、萬海慈善基金會執行長莊斐斐、主辦牛耳藝術牛效華。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕每個新樂季都會有國際天團的消息備受討論，而「洛杉磯愛樂+維也納金色大廳合唱團+迪士尼音樂廳駐廳洛杉磯大師合唱團」，這個橫跨歐美的殿堂級團隊組合，連指揮巨星古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）聽到的第一時間都非常開心！

洛杉磯大師合唱團。（MNA提供）

杜達美過去曾率柏林愛樂來台演出，可說是除了賽門‧拉圖之外，台灣樂迷情感上最親切的心頭好，他與洛杉磯愛樂合作16年，《紐約時報》盛讚他是讓洛杉磯愛樂成為美國最重要管弦樂團的指揮家。杜達美即將於明年卸任，因此，安排一趟盛大的亞洲巡演，一路從首爾、東京到台北，開出一首需要龐大合唱組合的曲目：馬勒第2號交響曲《復活》，換言之，屆時舞台上除了樂團之外，加上2個合唱團，規模高達250人。

杜達美與洛杉磯愛樂。（MNA提供）

這首曲目在韓國與日本演出時，都是與當地合唱團合作，唯獨台灣是特別邀請到長年與杜達美合作的洛杉磯大師合唱團，以及杜達美也相當熟悉的維也納金色大廳合唱團。如此國際動員相當罕見，無論就人力、物力與財力方面，都是一大考驗。

維也納金色大廳合唱團。（MNA提供）

為此，牛耳藝術特別於昨日舉辦宣告記者會，也藉此向所有支持者表達謝意。牛耳藝術表示，此次在外交部駐奧地利代表處的促成下，金廳合唱團首度來台，可說是成就歐美文化交流的歷史時刻；此外，也特別感謝富邦金控與萬海航運慈善基金會的贊助。其中，萬海還宣布將其中一場音樂會票房收入，不扣除成本，全數捐贈公益。

去年剛上任的駐奧地利大使劉玄詠，是此次金廳合唱團來台扮演重要推手之一，記者會上，外交部政務次長陳明祺代表致詞，說自己也是杜達美的粉絲，笑問「誰能不愛他呢？」陳明祺還說，「感謝主辦單位跟各方努力，讓我們在台灣就可享受這樣的國際音樂饗宴。」 奧地利台北辦事處處長何士誠則表示，能在台北向大家介紹來自奧地利、世界知名的金廳合唱團，他感到非常榮幸與喜悅，而這個被被評為世界頂尖的表演團體，他們駐在地維也納金色大廳，也是世界上最美麗的音樂廳之一。

杜達美將率洛杉磯愛樂於10月28至30日，在台北國家音樂廳演出，這也是洛杉磯愛樂睽違31年再登台。杜達美與洛杉磯愛樂將於28日先演出約翰．亞當斯的《狂熱》短篇交響曲、1919年版本的史特拉汶斯基《火鳥》組曲以及《春之祭》；29、30日，攜手女高音茜．萊斯、次女高音貝絲．泰勒，以及兩大合唱團，呈獻馬勒第2號交響曲《復活》。詳詢MNA牛耳藝術。

