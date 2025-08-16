自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】下半年樂壇最盛事 杜達美領軍 3大殿堂級音樂家10月在台合體

2025/08/16 05:30

杜達美與洛杉磯愛樂音樂會宣告記者會合影，左起富邦金控劉菁宜、美國在台協會公共外交官員艾琳、奧地利台北辦事處處長何士誠、外交部政次陳明祺、萬海慈善基金會執行長莊斐斐、主辦牛耳藝術牛效華。（記者凌美雪攝）杜達美與洛杉磯愛樂音樂會宣告記者會合影，左起富邦金控劉菁宜、美國在台協會公共外交官員艾琳、奧地利台北辦事處處長何士誠、外交部政次陳明祺、萬海慈善基金會執行長莊斐斐、主辦牛耳藝術牛效華。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕每個新樂季都會有國際天團的消息備受討論，而「洛杉磯愛樂+維也納金色大廳合唱團+迪士尼音樂廳駐廳洛杉磯大師合唱團」，這個橫跨歐美的殿堂級團隊組合，連指揮巨星古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）聽到的第一時間都非常開心！

洛杉磯大師合唱團。（MNA提供）洛杉磯大師合唱團。（MNA提供）

杜達美過去曾率柏林愛樂來台演出，可說是除了賽門‧拉圖之外，台灣樂迷情感上最親切的心頭好，他與洛杉磯愛樂合作16年，《紐約時報》盛讚他是讓洛杉磯愛樂成為美國最重要管弦樂團的指揮家。杜達美即將於明年卸任，因此，安排一趟盛大的亞洲巡演，一路從首爾、東京到台北，開出一首需要龐大合唱組合的曲目：馬勒第2號交響曲《復活》，換言之，屆時舞台上除了樂團之外，加上2個合唱團，規模高達250人。

杜達美與洛杉磯愛樂。（MNA提供）杜達美與洛杉磯愛樂。（MNA提供）

這首曲目在韓國與日本演出時，都是與當地合唱團合作，唯獨台灣是特別邀請到長年與杜達美合作的洛杉磯大師合唱團，以及杜達美也相當熟悉的維也納金色大廳合唱團。如此國際動員相當罕見，無論就人力、物力與財力方面，都是一大考驗。

維也納金色大廳合唱團。（MNA提供）維也納金色大廳合唱團。（MNA提供）

為此，牛耳藝術特別於昨日舉辦宣告記者會，也藉此向所有支持者表達謝意。牛耳藝術表示，此次在外交部駐奧地利代表處的促成下，金廳合唱團首度來台，可說是成就歐美文化交流的歷史時刻；此外，也特別感謝富邦金控與萬海航運慈善基金會的贊助。其中，萬海還宣布將其中一場音樂會票房收入，不扣除成本，全數捐贈公益。

去年剛上任的駐奧地利大使劉玄詠，是此次金廳合唱團來台扮演重要推手之一，記者會上，外交部政務次長陳明祺代表致詞，說自己也是杜達美的粉絲，笑問「誰能不愛他呢？」陳明祺還說，「感謝主辦單位跟各方努力，讓我們在台灣就可享受這樣的國際音樂饗宴。」 奧地利台北辦事處處長何士誠則表示，能在台北向大家介紹來自奧地利、世界知名的金廳合唱團，他感到非常榮幸與喜悅，而這個被被評為世界頂尖的表演團體，他們駐在地維也納金色大廳，也是世界上最美麗的音樂廳之一。

杜達美將率洛杉磯愛樂於10月28至30日，在台北國家音樂廳演出，這也是洛杉磯愛樂睽違31年再登台。杜達美與洛杉磯愛樂將於28日先演出約翰．亞當斯的《狂熱》短篇交響曲、1919年版本的史特拉汶斯基《火鳥》組曲以及《春之祭》；29、30日，攜手女高音茜．萊斯、次女高音貝絲．泰勒，以及兩大合唱團，呈獻馬勒第2號交響曲《復活》。詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應