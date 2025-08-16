【藝術文化】傳藝金曲獎8/23登場 4大跨界表演展現傳統新魅力

台灣特技團將於典禮演出，串聯文化脈絡與生活記憶。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間，在台灣戲曲中心大表演廳舉行，今年以「代」為主題，象徵世代更迭與文化傳承，聚焦跨世代與跨領域對話，並在創作中注入新思維與多元元素。典禮由金鐘獎得主許效舜與深耕戲劇舞台的楊小黎共同主持，紅毯「傳藝大道」則由柯大堡與新生代戲曲演員孫凱琳搭檔，呈現世代交會的風貌。

典禮由演員、春河劇團團長郎祖筠擔任總導演，規畫4段跨界表演，橫跨民謠、客語、原住民古調、現代特技與偶戲等多種藝術形式，打造世代共融與文化對話的舞台。開場節目〈大樹下〉以大樹成長為意象，象徵台灣土地的生命力與信仰、藝術的根源，邀請「台灣民謠歌王」劉福助領銜，與魔術師「幻術大仙」、歌手賴銘偉率領的「桃聯廣澤會舘官將首」、台灣特技團、復興京劇團及青年戲曲表演者合作，呈現祭典儀式、廟埕熱鬧與酬神戲等場景，串聯文化脈絡與生活記憶。

其餘3段節目，將展現跨語言音樂對話、人偶共舞的跨域創作，以及致敬台前幕後文化傳承者的壓軸演出，讓觀眾在視覺與聽覺交織中，感受傳統藝術之美，節目內容將於典禮前陸續揭曉。紅毯環節同樣星光熠熠，唐美雲、許秀年、許富凱、蔡振南等表演藝術家，以及本屆宣傳大使李國毅將現身，與觀眾分享對傳統藝術的情感與期盼。

此外，本屆為方便觀眾掌握典禮資訊，觀眾可透過線上官方頻道參與盛會，並加入官方LINE帳號（網址：https://line.gmatam.aitago.tw/vG4b3q，或於LINE搜尋@gmatam），於頒獎當晚即時獲取得獎名單與幕後花絮。

