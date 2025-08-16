【藝術文化】We TAIWAN第3週 台灣電影展及移動故事屋

（圖2：文化部提供）

We TAIWAN台灣文化世博第3週，特別策畫「台灣電影的璀璨今昔」專題影展，於8月11至20日期間，在大阪市中央公會堂放映10部跨世代台灣經典電影。昨（15）日晚間舉辦「電影之夜」交流活動（圖1），影后楊貴媚（右2）、導演侯季然（左2）及陳潔瑤（左1）皆親赴大阪，分別代表李安經典電影《飲食男女》、《書店裡的影像詩：停駐與穿越》紀錄片，以及描繪泰雅族原住民家庭情感的《哈勇家》出席活動。

（圖1：文化部提供）

緊接著將於今天做為活動壓軸登場的「移動故事屋」（圖2），直徑10公尺大帳篷，昨日首揭神祕面紗，總監張嘉路表示，大帳篷靈感來自馬戲團，希望打破室內場地限制，像嘉年華一樣到處巡迴，把最有趣的表演帶給各地的孩子。此次將呈現3個台灣原創劇目，並邀請會說日語的台灣演員參與演出，包括與動畫導演王登鈺合作，探討海洋環保議題的創團經典之作《機器人流浪記》、認識台灣歷史與廟宇文化的《乾爹乾媽是神明》，以及鼓勵孩子們探索自我的《龍王求職記》，讓當地孩子們在故事中自然而然地認識台灣文化。活動詳詢「We TAIWAN」官網。（文：記者凌美雪，圖：文化部提供）

