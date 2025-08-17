【藝術文化】台日漫畫國際交流展開幕 李遠：見證台日百年交流發展

文化部長李遠（右4）主持「台灣少年與日本少年－台日漫畫‧百年邂逅」國際交流展開幕典禮，這場展覽是國家漫畫博物館籌備處第1場大型國際展覽。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨、凌美雪／台中報導〕國家漫畫博物館籌備處昨天舉辦「台灣少年與日本少年－台日漫畫‧百年邂逅」國際交流展開幕典禮，呈現台灣與日本漫畫近百年來，看似分隔卻又藕斷絲連的發展歷程，主題是日本漫畫家手塚治虫與台灣漫畫家蔡焜霖。文化部長李遠致詞時強調，這場展覽不只呈現兩人的故事，也是台日百年交流發展的見證，更得以一窺在戒嚴時代，台灣漫畫創作的悲辛歷程。

手塚製作社長松谷孝征（左）與文化部長李遠（右），分別坐在漫畫家手塚治虫與蔡焜霖創作的桌椅上，體驗兩人昔日心境。（記者張瑞楨攝）

這場位於台中市的國家漫畫博物館舉辦的展覽，是該館首場大型國際交流展，策展人李衣雲說明，台灣自日治時代起，漫畫幾乎與日本同步發展，二戰結束之後，台灣在戒嚴與審查制度下，台日漫畫表面看似分道揚鑣，實際上仍是暗中互有往來。展覽精選台日雙方共計324件珍貴展品，分5大主題，帶領觀眾全面認識台日漫畫的發展脈絡。

包括日本京都國際漫畫博物館事務局次長野田陽子、株式會社手塚製作社長松谷孝征等人都出席開幕典禮，文化部長李遠致詞時強調，此展覽正逢終戰80週年，坐10年政治黑牢的蔡焜霖，出獄後找不到工作，自創《王子雜誌》，員工都是獄友，進而培育諸多台灣漫畫家，「不管成長在一個多麼悲傷的時代，他們還是可以用自己的方式活下來」。

野田陽子特別代表無法親自出席的館長荒俁宏表達祝福，並轉達荒俁宏所說，藉由此次展覽，兩國共同去面對過去相對困難的時代，也讓他驚訝於台灣漫畫家的創作不僅傳達希望、夢想與和平，在面對日本統治時期時，仍透過溫暖的眼光看待，「這是日本必須學習的精神」。松谷孝征則表示，手塚治虫總說：「漫畫及卡通可以跨越國家的藩籬」，國與國間之所以發生戰爭，通常都是因為沒有透過文化的交流，若能透過文化交流理解對方，一定可以降低戰爭。

