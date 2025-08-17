自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台日漫畫國際交流展開幕 李遠：見證台日百年交流發展

2025/08/17 05:30

文化部長李遠（右4）主持「台灣少年與日本少年－台日漫畫‧百年邂逅」國際交流展開幕典禮，這場展覽是國家漫畫博物館籌備處第1場大型國際展覽。（記者張瑞楨攝）文化部長李遠（右4）主持「台灣少年與日本少年－台日漫畫‧百年邂逅」國際交流展開幕典禮，這場展覽是國家漫畫博物館籌備處第1場大型國際展覽。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨、凌美雪／台中報導〕國家漫畫博物館籌備處昨天舉辦「台灣少年與日本少年－台日漫畫‧百年邂逅」國際交流展開幕典禮，呈現台灣與日本漫畫近百年來，看似分隔卻又藕斷絲連的發展歷程，主題是日本漫畫家手塚治虫與台灣漫畫家蔡焜霖。文化部長李遠致詞時強調，這場展覽不只呈現兩人的故事，也是台日百年交流發展的見證，更得以一窺在戒嚴時代，台灣漫畫創作的悲辛歷程。

手塚製作社長松谷孝征（左）與文化部長李遠（右），分別坐在漫畫家手塚治虫與蔡焜霖創作的桌椅上，體驗兩人昔日心境。（記者張瑞楨攝）手塚製作社長松谷孝征（左）與文化部長李遠（右），分別坐在漫畫家手塚治虫與蔡焜霖創作的桌椅上，體驗兩人昔日心境。（記者張瑞楨攝）

這場位於台中市的國家漫畫博物館舉辦的展覽，是該館首場大型國際交流展，策展人李衣雲說明，台灣自日治時代起，漫畫幾乎與日本同步發展，二戰結束之後，台灣在戒嚴與審查制度下，台日漫畫表面看似分道揚鑣，實際上仍是暗中互有往來。展覽精選台日雙方共計324件珍貴展品，分5大主題，帶領觀眾全面認識台日漫畫的發展脈絡。

包括日本京都國際漫畫博物館事務局次長野田陽子、株式會社手塚製作社長松谷孝征等人都出席開幕典禮，文化部長李遠致詞時強調，此展覽正逢終戰80週年，坐10年政治黑牢的蔡焜霖，出獄後找不到工作，自創《王子雜誌》，員工都是獄友，進而培育諸多台灣漫畫家，「不管成長在一個多麼悲傷的時代，他們還是可以用自己的方式活下來」。

野田陽子特別代表無法親自出席的館長荒俁宏表達祝福，並轉達荒俁宏所說，藉由此次展覽，兩國共同去面對過去相對困難的時代，也讓他驚訝於台灣漫畫家的創作不僅傳達希望、夢想與和平，在面對日本統治時期時，仍透過溫暖的眼光看待，「這是日本必須學習的精神」。松谷孝征則表示，手塚治虫總說：「漫畫及卡通可以跨越國家的藩籬」，國與國間之所以發生戰爭，通常都是因為沒有透過文化的交流，若能透過文化交流理解對方，一定可以降低戰爭。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應