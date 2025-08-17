自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】衛武營攜手萊茵歌劇院 羅恩格林9月台灣首演

2025/08/17 05:30

《羅恩格林》昨日舉辦媒體排練直擊，耿立（右）飾演艾爾莎，與布蘭登．岡奈爾飾演的羅恩格林對手戲，高亢激昂的樂音與絲絲入扣的戲劇情感張力令人震撼。（衛武營提供）《羅恩格林》昨日舉辦媒體排練直擊，耿立（右）飾演艾爾莎，與布蘭登．岡奈爾飾演的羅恩格林對手戲，高亢激昂的樂音與絲絲入扣的戲劇情感張力令人震撼。（衛武營提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心將於9月4至7日，在高雄衛武營首度推出華格納歌劇《羅恩格林》，此製作與德國萊茵歌劇院共同合作，延續2015年雙方共製《杜蘭朵》經驗，睽違10年再度攜手，並由導演莎賓娜．哈特曼亨（Sabine Hartmannshenn）以全新視角詮釋。

《羅恩格林》源自中世紀傳說，當艾爾莎公主遭誣陷時，神祕聖杯騎士出現並拯救她，但要求她不得探問姓名與來歷。最終，疑慮使她提出禁忌之問，導致誓言破滅。導演哈特曼亨以「第二文本」手法，將舞台轉化為21世紀的金融叢林，古堡成為破產銀行大樓，比武化為財報攻防，角色換上西裝，寓言場景與現代市場對話，呈現權力、信任與愛情的當代隱喻。

昨（16）日舉辦排練現場媒體直擊會，哈特曼亨受訪時表示，羅恩格林象徵人們渴望相信的奇蹟，但也提醒大眾，「烏托邦依然遙不可及，每個人都必須承擔責任，而非等待救贖。」

此次演出採雙卡司陣容，國際知名男高音布蘭登．岡奈爾將飾演羅恩格林，與台灣聲樂家耿立（飾艾爾莎）、翁若珮（飾歐圖德）、新加坡籍男中音吳翰衛（飾泰拉蒙）同台演出，並搭配台北愛樂合唱團。全長約4.5小時，將演出4場，衛武營藝術總監簡文彬將擔綱指揮，呈現超過百人規模的演出。第3幕高潮更安排12支小號環繞觀眾席演奏，營造臨場震撼效果。簡文彬受訪時表示，衛武營的歌劇製作不僅引進國際經典，更希望為台灣藝術家打造與世界一流歌手同台的舞台，推動本地歌劇產業的發展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應