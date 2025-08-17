【藝術文化】衛武營攜手萊茵歌劇院 羅恩格林9月台灣首演

《羅恩格林》昨日舉辦媒體排練直擊，耿立（右）飾演艾爾莎，與布蘭登．岡奈爾飾演的羅恩格林對手戲，高亢激昂的樂音與絲絲入扣的戲劇情感張力令人震撼。（衛武營提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心將於9月4至7日，在高雄衛武營首度推出華格納歌劇《羅恩格林》，此製作與德國萊茵歌劇院共同合作，延續2015年雙方共製《杜蘭朵》經驗，睽違10年再度攜手，並由導演莎賓娜．哈特曼亨（Sabine Hartmannshenn）以全新視角詮釋。

《羅恩格林》源自中世紀傳說，當艾爾莎公主遭誣陷時，神祕聖杯騎士出現並拯救她，但要求她不得探問姓名與來歷。最終，疑慮使她提出禁忌之問，導致誓言破滅。導演哈特曼亨以「第二文本」手法，將舞台轉化為21世紀的金融叢林，古堡成為破產銀行大樓，比武化為財報攻防，角色換上西裝，寓言場景與現代市場對話，呈現權力、信任與愛情的當代隱喻。

昨（16）日舉辦排練現場媒體直擊會，哈特曼亨受訪時表示，羅恩格林象徵人們渴望相信的奇蹟，但也提醒大眾，「烏托邦依然遙不可及，每個人都必須承擔責任，而非等待救贖。」

此次演出採雙卡司陣容，國際知名男高音布蘭登．岡奈爾將飾演羅恩格林，與台灣聲樂家耿立（飾艾爾莎）、翁若珮（飾歐圖德）、新加坡籍男中音吳翰衛（飾泰拉蒙）同台演出，並搭配台北愛樂合唱團。全長約4.5小時，將演出4場，衛武營藝術總監簡文彬將擔綱指揮，呈現超過百人規模的演出。第3幕高潮更安排12支小號環繞觀眾席演奏，營造臨場震撼效果。簡文彬受訪時表示，衛武營的歌劇製作不僅引進國際經典，更希望為台灣藝術家打造與世界一流歌手同台的舞台，推動本地歌劇產業的發展。

