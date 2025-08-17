自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台北藝穗節8/23登場 866場演出創新高

2025/08/17 05:30

北藝中心昨（16）日下午在松山文創園區文創大街舉辦台北藝穗節開幕活動「直擊！綿羊現身」，現場聚集人潮。（北藝中心提供）北藝中心昨（16）日下午在松山文創園區文創大街舉辦台北藝穗節開幕活動「直擊！綿羊現身」，現場聚集人潮。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心主辦的「2025台北藝穗節」，將於8月23至9月7日舉行。今年活動規模創下新高，共有178組表演團隊、47個演出場域，帶來866場次節目，更有來自香港、新加坡、馬來西亞與俄羅斯的8組外籍創作者加入，從劇場到街頭、甚至延伸至雲端平台，將城市各角落化為表演舞台。

昨（16）日下午在松山文創園區文創大街舉辦開幕活動「直擊！綿羊現身」，活動以遊行展開，表演團隊身著各式裝扮穿梭街區，吸引民眾駐足拍攝，甚至即興加入隊伍，氛圍熱烈。遊行結束後，活動現場劃分3大區域：「自由舞台」提供表演者與觀眾零距離的即興互動；「中心舞台」以突發表演與即興互動為特色，帶來不可預測的驚喜；「藝術家盲盒」則讓觀眾排隊進入裝置空間，與藝術家進行一對一、60秒的私密交流。

今年亦推出多元參與計畫，包括「全民瘋藝穗」觀演心得分享與「觀眾大心獎」即時評分機制，鼓勵觀眾從單向觀看轉為主動參與。同時首度推出LINE社群平台「綿羊通訊所」，結合「輕評論重推薦」、「藝穗黑市」與「場地牌尋寶」等互動企畫，參與者還有機會抽中Apple iPad或兌換限定紀念品。北藝中心表示，藝穗節做為全台規模最大的開放式表演藝術平台，期望持續透過多元形式，讓藝術走入城市日常，並與觀眾建立更緊密的連結。

