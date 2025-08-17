自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】a-We之夜 與小脈首合體

2025/08/17 05:30

（圖：文化部提供）（圖：文化部提供）

文化部在大阪舉辦的We TAIWAN台灣文化世博，昨天進入第3個週末，最後一場主題活動「a-We之夜」，昨晚在大阪VS.空間登場，從We TAIWAN吉祥物a-We與關西世博吉祥物「小脈」的世紀合體，到兩位超夯IP的設計者首同台，還有來自變裝皇后妮妃雅的瘋家女兒Tina Banana，著綠色a-We裝現身熱舞，以及a-We周邊的抽獎大放送，都讓現場驚喜連連。

現場邀請曾參與社群X創作者大賽的參賽者、a-We POKEPOKE高手玩家、觀眾問卷的幸運抽選者等近百位粉絲，也特別邀請設計者方序中（左），以及第1個在社群上跟a-We打招呼的「小脈」設計者世博設計系統創意/藝術總監引地耕太（右），同台分享設計理念。還有a-We粉絲受訪時表示，能夠透過一個角色把不同語言和年齡的人們聚在一起，真的是很難忘的經驗。（文：記者凌美雪）

