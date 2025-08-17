自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．寰宇散步】追尋大師腳步 探訪蔚藍海岸4大美術館─雷諾瓦、馬諦斯、畢卡索、夏卡爾

2025/08/17 05:30

雷諾瓦晚年住所，現在變成雷諾瓦美術館。雷諾瓦晚年住所，現在變成雷諾瓦美術館。

文．攝影／高依汾

美術館內保留雷諾瓦使用過的家具，並於牆上播放影片介紹。美術館內保留雷諾瓦使用過的家具，並於牆上播放影片介紹。

法國南部的蔚藍海岸（Côte d’Azur）從與義大利相鄰的芒通開始，向西南方延伸100多公里，著名城市包括尼斯、昂蒂布、坎城與摩納哥的蒙地卡羅等，最大特色是擁有明亮的陽光、純淨的空氣、湛藍的海水與溫暖宜人的氣候，不僅吸引眾多貴族及億萬富豪來此度假或置產，大師級的藝術家如雷諾瓦、馬諦斯、畢卡索、夏卡爾等人，也都曾在此定居創作。為了紀念這些畫壇重量級人物的軌跡，專屬的美術館也應運而生，今天就一同追尋大師腳步，探訪這幾座藝術殿堂。

〈閱讀中的可可〉畫中人物看似女生，實為雷諾瓦的小兒子。〈閱讀中的可可〉畫中人物看似女生，實為雷諾瓦的小兒子。

雷諾瓦在濱海卡涅（Cagnes-sur-Mer）安享晚年的故居，如今是緬懷他的最佳場所；畢卡索在昂蒂布（Antibes）的城堡工作室擁有絕佳位置與空間；尼斯市政府將馬諦斯美術館設在他居住過的歷史街區；夏卡爾更是在生前便有機會參與美術館的建造。造訪這些美術館，不僅能欣賞大師級作品，還能進一步體會藝術家的生活環境以及創作背景。

雷諾瓦在1916年替夫人製作的青銅雕塑。雷諾瓦在1916年替夫人製作的青銅雕塑。

濱海卡涅 雷諾瓦美術館

馬諦斯剪紙作品〈波浪〉利用空白呈現動態海浪。馬諦斯剪紙作品〈波浪〉利用空白呈現動態海浪。

2013年台灣曾上映電影《印象雷諾瓦》，描述法國印象派畫家皮耶-奧古斯特．雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir，1841-1919）晚年經歷。故事地點就發生在位於濱海卡涅的科萊特莊園，1908年雷諾瓦搬至此處，度過人生最後12年。莊園在1960年改成美術館，如今收藏雷諾瓦的16幅畫作、40件雕塑、17件石膏雕塑及一系列私人檔案。最初，雷諾瓦為了裝飾住家環境接觸雕塑，並請理查．吉諾（Richard Guino，1890-1973）擔任助手，以神話或親友做為模特兒，包括太太、兒子等人，都成為他的靈感來源。

馬諦斯在〈黃桌旁閱讀的女人〉透過鮮明色塊表達情感。馬諦斯在〈黃桌旁閱讀的女人〉透過鮮明色塊表達情感。

莊園內的家具也保留下來，包含2張特製座椅：1張附輪子可移動；另1張形如轎子，有可折疊的橫槓。雷諾瓦晚年飽受各種疾病所苦，無法握住畫筆，就將畫筆綁在手上；不能走路，就叫人把他連同座椅一起扛至戶外作畫。縱然身體諸多不便，此刻，雷諾瓦在心靈上卻擁有完全的自由：遠離巴黎的批評、擺脫贊助人的要求、沉浸在迷人的風景與為自己而畫的樂趣當中，畫畫對雷諾瓦來說不像工作而是喜好。雷諾瓦的畫作具有柔美特質，加上色彩溫暖、人物體態豐腴，予人一種幸福洋溢的愉悅感，讓人不愛也難，正如電影中提到：「痛苦會過去，美會留下。」

1947年〈靜物與石榴〉被視為馬諦斯繪畫生涯告別作。1947年〈靜物與石榴〉被視為馬諦斯繪畫生涯告別作。

2019年為了紀念雷諾瓦逝世100週年，山坡上的「花園工作室」依原樣重建完工。雷諾瓦相信透過室外與室內交替繪畫，更能實踐藝術的精髓，因為一幅畫是為了在封閉的屋內觀看而創作。這間特別設計的花園工作室擁有大面積窗戶，可透過窗簾來調節、善用地中海的陽光：來自外部的光線，使他能尋找顏色或創造對比；關上窗簾後，他又能清楚看到並調整畫作在室內光線下觀賞的情況。

畢卡索美術館緊鄰地中海，擁有絕佳位置。畢卡索美術館緊鄰地中海，擁有絕佳位置。

尼斯 馬諦斯美術館

〈昂蒂布的鑰匙〉是畢卡索直接在城堡牆上作畫。〈昂蒂布的鑰匙〉是畢卡索直接在城堡牆上作畫。

馬諦斯美術館成立於1963年，原是17世紀熱那亞風格的貴族別墅，坐落在尼斯舊城區北方的西米耶茲歷史街區中，與修道院、羅馬競技場、豪宅群比鄰。馬諦斯生前曾居住於此區，1棟由英國維多利亞女王的度假飯店改建的大廈；過世後，亦埋葬於此區的修道院中。因此，西米耶茲區可說是認識馬諦斯的最佳場所。

畢卡索透過〈生命的喜悅〉傳達戰後重獲新生活的心境。畢卡索透過〈生命的喜悅〉傳達戰後重獲新生活的心境。

亨利．馬諦斯（Henri Matisse，1869-1954）在1917年首度造訪尼斯時，便被每日早晨由窗戶灑落的陽光感動到無以名之。地中海迷人的光芒讓來自北方的他留下深刻印象，成為他在研究色彩和構圖的靈感泉源。這段時期是他藝術生涯的巔峰，創作大量風景和室內場景畫，特別是透過窗戶，將地中海與室內連為一體，畫面也從單純只是捕捉南法冬日陽光的室內空間，無限延伸至外面的藍色海洋，窗戶成為他的畫中之畫。

畢卡索的陶器造型多變，具有雕塑感。畢卡索的陶器造型多變，具有雕塑感。

馬諦斯美術館的收藏涵蓋他不同時期的創作，包含31幅繪畫、454幅素描和版畫、38幅剪紙作品和57件雕塑，有1890年的首幅畫作〈靜物與書〉、1905年野獸派時期的〈馬諦斯夫人肖像〉，以及〈黃桌旁閱讀的女人〉等。其中，〈黃桌旁閱讀的女人〉是他最喜愛的主題之一，巧妙結合藍與黃兩個色塊，以簡單線條勾勒出正在看書的女性。剪紙則是馬諦斯最晚發展出來的技法，70多歲手術後身體狀況不佳，遂改以剪刀將彩色紙張剪成不同形狀、再排成各種生動的構圖，相當符合馬諦斯追求鮮明色彩、簡化造型，並富有裝飾性等特質，帶給觀者另一種視覺上的衝擊。館內現正推出「馬諦斯地中海」特展，展期至9月8日。

夏卡爾美術館在1973年夏卡爾86歲生日當天開幕。夏卡爾美術館在1973年夏卡爾86歲生日當天開幕。

昂蒂布 畢卡索美術館

夏卡爾親自參與美術館興建及作品懸掛方式。夏卡爾親自參與美術館興建及作品懸掛方式。

出生於西班牙的巴勃羅．畢卡索（Pablo Picasso，1881-1973），被稱為20世紀最偉大的藝術家，活力充沛、創作力驚人，高壽92歲的他留下超過2萬件作品，多變的藝術風格與跨領域的媒材使用，對後代藝術家影響深遠。1946年時，他曾受邀至昂蒂布，在格里馬爾迪城堡（Château Grimaldi）設立工作室，類似現在的駐村藝術家，創作許多素描及油畫，其中包括直接在整面牆壁上作畫的〈昂蒂布的鑰匙〉。格里馬爾迪城堡也於1966年改名為「畢卡索美術館」，成為第1間以畢卡索命名的美術館。

夏卡爾創作的馬賽克〈先知以利亞〉約7公尺高。夏卡爾創作的馬賽克〈先知以利亞〉約7公尺高。

緊鄰地中海的城堡工作室，激發畢卡索創作與希臘神話相關的主題，〈生命的喜悅〉便是透過在跳舞、演奏音樂的農牧神、半人馬與寧芙仙女，傳達二戰後他與情人重獲新生活的心境。另一種表達幸福的方式，則以簡單而明亮的風格，將昂蒂布日常生活中看到、吃到的物品放入繪畫裡，如海膽、章魚、酒瓶等，並將線條簡化和幾何化，如一串葡萄用菱形、蘋果用圓圈、透視看到的盤子變成拉長的橢圓形。幾何化的同時，也是一種轉變，將水果盤等圓形物體變成三角形，葡萄以正方形來詮釋，瓶子用兩個菱形代替。有時，畢卡索會從具象開始，當繪畫完成後，再陸續刪除部分細節。畢卡索的簡化不完全等於抽象化，而是將具象與抽象兩極化的表現濃縮呈現，形成他的個人特色。

〈藍玫瑰〉以花瓣造型的彩繪玻璃呈現基督形象。〈藍玫瑰〉以花瓣造型的彩繪玻璃呈現基督形象。

除了繪畫，畢卡索也從昂蒂布時期開始對陶藝產生興趣，而後持續創作長達20多年，館內有不少他捐贈的盤子、花瓶等作品。他以畫家眼光，將繪畫元素應用在立體媒材上，且不受傳統限制、不拘泥於功能性，陶器造型多變，甚至不對稱、加上臉孔、動物或神話人物等形象，十分具有雕塑感。

馬諦斯美術館具有熱那亞風格。馬諦斯美術館具有熱那亞風格。

尼斯 夏卡爾美術館

比畢卡索更長壽的藝術家，還有活到97歲的馬克．夏卡爾（Marc Chagall，1887-1985）。出生於白俄羅斯的夏卡爾，思想頗為傳統，藝術靈感來自深厚的宗教信仰，透過現代手法詮釋《聖經》內容。館內17幅巨幅畫作中，有12幅描繪《聖經》中的《創世紀》和《出埃及記》，另外5幅則以「歌中之歌」《雅歌》為主題，呈現愛情與靈性。

夏卡爾曾說過：「如果所有生命終將走向盡頭，那我們必須用愛和希望來增色。」他擅長運用色彩與想像力，將夢境與記憶交織成一幅幅帶有超現實主義風格的畫作，展現美感且富含精神意義。筆下的人物具有夢幻、漂浮特質，幸福中亦帶著憂鬱。

夏卡爾一生漂泊，除了巴黎，還待過俄國、德國、美國，最終定居蔚藍海岸，度過人生最後36年。1973年，夏卡爾美術館在他86歲生日當天開幕，成為首位在世時就參與美術館興建及作品懸掛方式的藝術大師。

除了收藏畫作，館內還展出夏卡爾的彩繪玻璃及馬賽克壁畫。〈藍玫瑰〉以美麗的花瓣造型呈現基督光輝、寧靜的形象；音樂廳3扇彩繪玻璃的主題為上帝在混亂中創造光明與萬物的7天；庭院牆面有他在80多歲時創作的大型馬賽克〈先知以利亞〉，這位用生命見證基督的英雄，乘坐火戰車升天，周邊圍繞著黃道12宮星座。

