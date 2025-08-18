自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】TAIWAN PLUS兩週末破10萬人次 a-We旋風吸狂粉掃貨

2025/08/18 05:30

大阪TAIWAN PLUS市集最終日，排隊人龍看不見盡頭。（文總提供）大阪TAIWAN PLUS市集最終日，排隊人龍看不見盡頭。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「We TAIWAN」台灣文化世博在大阪，3週活動進入尾聲，文化部特別於16日晚間舉辦的「a-We之夜」，連造型看板都被搶搬一空；文化總會首度移師大阪舉辦的「TAIWAN PLUS」市集，也於第2週人潮爆棚，昨天最終日更傳出有民眾為搶進市集，提早6小時到廣場排隊，頂著35度豔陽，排隊人龍看不到盡頭，計2週共4天的市集，加總突破10萬人次。

戴著a-We帽、手拿a-We娃娃吊飾的狂粉，用力搬走a-We造型看板，讓人莞爾。（文化部提供）戴著a-We帽、手拿a-We娃娃吊飾的狂粉，用力搬走a-We造型看板，讓人莞爾。（文化部提供）

文化總會舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，第2個週末比起第一週可說翻倍成長，這週末超過7萬人次造訪，文總表示，有民眾為了搶購a-We周邊商品，上午9點就到現場排隊。日本YouTuber阿部瑪利亞也現身市集，看到「We TAIWAN」吉祥物a-We直呼「卡哇伊」，也盛讚台灣人的文化認同感超強。

TAIWAN PLUS市集最終日，當地人繼續瘋搶a-we周邊商品。（文總提供）TAIWAN PLUS市集最終日，當地人繼續瘋搶a-we周邊商品。（文總提供）

阿部瑪利亞特體驗了犀牛盾製作小吊飾、拍攝台式證件快照、夜市套圈圈遊戲等，也品嘗了蔥油餅、珍珠奶茶、黑橋牌香腸。開心地說，身為在台灣生活的日本人，這次回到日本，看得出來日本人對台灣文化的喜愛，十分新奇有趣。

除a-We周邊，這次也推出不少排隊美食，包括台灣啤酒熱銷超過2,000罐、五燈獎魯肉飯賣出近2百公斤白飯、柯亞果醬80公斤產品銷售一空，台灣甜商店更是單日營業額近80萬日圓，人潮從早到晚不間斷，可見抓牢了日本民眾的口味。

文總與連江縣政府共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，也趁機到日本宣傳一波；而首次參與的手機殼品牌犀牛盾，則以1700個回收手機殼將攤位打造成大型展區，結合台日文化小知識，比如台灣犬、紅色塑膠椅、擲筊、台式早餐等，還有台灣景點與美食。讓許多曾造訪過這些地方與美食的日本民眾，都大呼驚喜與懷念。

文總TAIWAN PLUS自2018年為應援東京奧運而在東京展開，深受日本民眾喜愛。文總秘書長李厚慶表示，雖然這週遇到35度的高溫，但日本朋友愛台灣的心比太陽更炙熱，讓他感受到台日友情的溫暖。盼未來持續深化台日交流，甚至讓世界各地的旅客都能感受到台灣多元的文化魅力。

