閃過楊柳颱風 紙風車368台中、新北、新竹旋風巡演

紙風車368連3天於台中、新北、新竹巡演。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」上週末進行3城旋風巡演，分別於15至17日連續3天，在台中市梧棲國小、新北市八里國小及新竹縣十興國小，演出《台灣幻想曲》，路徑堪稱從海線啟航、沿河前行，進入科技新城，共吸引5,000多名觀眾。

升級版的《台灣幻想曲》包括結合肢體動作與世界名畫的〈身體練習曲〉。

（紙風車提供）

紙風車表示，此次密集巡演之前，正好遇到「楊柳」颱風路過台灣，368執行小組緊盯颱風行進路線，與贊助者及場地方保持密切連線，做好隨時延期的心理準備，幸好「楊柳」快閃，3場演出也順利完成。

此次3站分別由台灣肥料、東立物流、穩懋半導體及各界熱心人士贊助。梧棲國小演出時，台灣肥料台中廠廠長廖文偉表示：隨著科技進步、AI普及，孩子未來面對的世界會很不一樣，但有1件事是不變的，就是想像力與創造力，戲劇與藝術正是打開孩子想像力的鑰匙。

八里國小演出原訂於5月11日母親節辦理，因天候因素延期至今，東立物流董事長施皇吉致詞時說：「物流連結的是物品，而藝術連結的是人心，我們希望在運送幸福的同時，也把文化的感動傳遞下去。」

昨（17）日晚間在竹北市十興國小的演出，是368永續啟航在新竹縣的首場演出，這個高速發展的科技新城，因為戲劇，讓孩子與家長同時放慢腳步，共享親子藝術時光。贊助本場演出的穩懋半導體董事長陳進財，也是紙風車32年來第一位企業董事長。在「永續啟航」啟動後，率先帶頭加入推動執行委員會，並指定贊助相關企業所在地新竹縣。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368第3輪目前已進行到第24場，累積觀眾人次超過5萬人，贊助企業的支持，不僅推動藝術普及，也深化了地方的文化記憶；紙風車將續往前行，全台跑透透。

