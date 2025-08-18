90年代新北文化地景展 重現前衛藝術狂野年代

吳瑪悧〈人在江湖：淡水河溯河行動〉，2006。（朱淇宏攝、新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市美術館推出的「關係場域：90年代新北文化地景」展覽，由策展人王品驊規畫，邀集王福瑞、吳瑪悧、林其蔚、姚瑞中、高俊宏、黃明川與劉振祥等7位藝術家共同參與。展覽透過檔案文件、館藏作品與全新創作，重現1990年代新北地區前衛藝術的文化脈動。即日起至12月21日於新北市美術館登場。

展覽聚焦1992年至1997年間的發展歷程。隨著「北縣美展」制度改革，新北（原台北縣）的藝術生態迎來高峰，環境藝術、噪音藝術、後工業藝術、垃圾藝術及宗教藝術節等創作型態相繼湧現。藝術家以實驗性與顛覆性的行動突破既有體制，並與地方文化、常民信仰及環境場域緊密互動，形成具地域特色的文化景觀，被譽為「20世紀末最大狂歡期」。

本次展覽回訪北縣文化中心1992至1997年的展覽史，王福瑞與吳瑪悧分別延續其早期計畫的精神，重新詮釋場域與公共空間的關係；姚瑞中與高俊宏透過影像與文本，探討90年代在地文化與政治語境的張力；黃明川與劉振祥的影像紀錄，以及策展人陳文茜、簡明輝的訪談，則提供時代現場的第一手見證。

新北市美術館館長賴香伶在開幕會上指出，保存與再現土地上的文化記憶是美術館的重要使命。她表示，90年代的新北藝術與社會脈動交織，形成獨特的樣貌，感謝文化部補助及基金會贊助，讓展覽能以系統性研究與檔案整理，重現那段關鍵歷史，並提供當代觀眾新的思考角度。

