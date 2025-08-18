自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

90年代新北文化地景展 重現前衛藝術狂野年代

2025/08/18 05:30

吳瑪悧〈人在江湖：淡水河溯河行動〉，2006。（朱淇宏攝、新北市美術館提供）吳瑪悧〈人在江湖：淡水河溯河行動〉，2006。（朱淇宏攝、新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市美術館推出的「關係場域：90年代新北文化地景」展覽，由策展人王品驊規畫，邀集王福瑞、吳瑪悧、林其蔚、姚瑞中、高俊宏、黃明川與劉振祥等7位藝術家共同參與。展覽透過檔案文件、館藏作品與全新創作，重現1990年代新北地區前衛藝術的文化脈動。即日起至12月21日於新北市美術館登場。

展覽聚焦1992年至1997年間的發展歷程。隨著「北縣美展」制度改革，新北（原台北縣）的藝術生態迎來高峰，環境藝術、噪音藝術、後工業藝術、垃圾藝術及宗教藝術節等創作型態相繼湧現。藝術家以實驗性與顛覆性的行動突破既有體制，並與地方文化、常民信仰及環境場域緊密互動，形成具地域特色的文化景觀，被譽為「20世紀末最大狂歡期」。

本次展覽回訪北縣文化中心1992至1997年的展覽史，王福瑞與吳瑪悧分別延續其早期計畫的精神，重新詮釋場域與公共空間的關係；姚瑞中與高俊宏透過影像與文本，探討90年代在地文化與政治語境的張力；黃明川與劉振祥的影像紀錄，以及策展人陳文茜、簡明輝的訪談，則提供時代現場的第一手見證。

新北市美術館館長賴香伶在開幕會上指出，保存與再現土地上的文化記憶是美術館的重要使命。她表示，90年代的新北藝術與社會脈動交織，形成獨特的樣貌，感謝文化部補助及基金會贊助，讓展覽能以系統性研究與檔案整理，重現那段關鍵歷史，並提供當代觀眾新的思考角度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應