自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 夏夏／羊

2025/08/18 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎夏夏 圖◎郭鑒予

1

發現自己的心居然

還在跳動

啊，多讓人驚詫

「為什麼呢？」

一定是因為

一定是因為

書頁上的句子

無論讀多少次

都讀不進腦袋裡

2

果然，只有你能夠

讓腳步停下

看看四周

無從分辨前後

從而察覺之前的匆忙

你勸我不要怪罪盲目

因為不管是誰

都難以停下滾動的路面

只能不停走著

為了不要跌倒

3

為什麼帶來這些的是你呢？

乾掉的果子

裡面有尚未迸發的種子

你預告即將伴隨的聲響

將會何等清脆

側耳等待時

我才明白

你帶來的眾多

其實是眼不能見

手不能碰觸的

疑問

一個個飽滿的疑問

裡面有靜待迸發的種子

以及伴隨的沉默

沉默 卻無比響亮

讓人不會忘卻

（但是

為什麼是你呢？）

彎腰撿拾滿地種子

一一緊握在手心

4

「我是你的羊嗎？」

你搖搖頭

指了指耳朵上方

意思是

你和我相同

我看向你指尖之處

想像神祕而隱藏的角

帶領你來到這裡

而後再由你帶領我

去往

寬闊且高的坡地

一起凝視／相互依偎

如同羊

盛夏中的羊

5

你拋來長長的呼喚

像擲出一顆石子

具有試探意味

而我

經歷長久寂靜後

迴盪熱烈回音

使我明白

因為你

我成了洞穴

小心翼翼弓著／適當敞開

你會否踏進來呢？

為了這一絲的可能

我不敢擅自發出

屬於自己的聲響

只是默然等候你下一次經過

與無意間的投擲

6

這次是河流

像書中

像圖畫中

像老舊照片中

像絲帶

害怕剪刀的絲帶

我無法控制流向

亦不能止歇

為什麼你

使我成了這模樣

又若無其事走開

我躺臥流動

對著沒有雲朵的天空

發愁

7

你和我中間

隔著一扇小小窗

從窗的那邊

你傳來點燃的燭火

對著搖曳火光

我試著歌唱

那些沒有把握的歌聲

想必無法完整經過有意隔絕的窗

傳送給你

我已在心底打定主意

即便害怕得再無法歌唱

也絕不能哭泣

我會將窗的另一側的你

用最美的色彩捕捉成畫

哪怕有一天你從窗前離去

也為了有一天

不能再貪婪地擁有窗

而能繼續擁有你的模樣

8

列車飛速前進

目的地不重要

整趟車程中

想你

使我留在原地

哪裡都去不了

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應