【自由副刊】 夏夏／羊
圖◎郭鑒予
◎夏夏 圖◎郭鑒予
．
1
發現自己的心居然
還在跳動
啊，多讓人驚詫
．
「為什麼呢？」
．
一定是因為
一定是因為
．
書頁上的句子
無論讀多少次
都讀不進腦袋裡
．
2
果然，只有你能夠
讓腳步停下
．
看看四周
無從分辨前後
從而察覺之前的匆忙
．
你勸我不要怪罪盲目
因為不管是誰
都難以停下滾動的路面
只能不停走著
為了不要跌倒
．
3
為什麼帶來這些的是你呢？
．
乾掉的果子
裡面有尚未迸發的種子
你預告即將伴隨的聲響
將會何等清脆
．
側耳等待時
我才明白
你帶來的眾多
其實是眼不能見
手不能碰觸的
疑問
．
一個個飽滿的疑問
裡面有靜待迸發的種子
以及伴隨的沉默
沉默 卻無比響亮
讓人不會忘卻
．
（但是
為什麼是你呢？）
．
彎腰撿拾滿地種子
一一緊握在手心
．
4
．
「我是你的羊嗎？」
．
你搖搖頭
指了指耳朵上方
意思是
你和我相同
．
我看向你指尖之處
想像神祕而隱藏的角
帶領你來到這裡
而後再由你帶領我
去往
寬闊且高的坡地
一起凝視／相互依偎
如同羊
盛夏中的羊
．
5
你拋來長長的呼喚
像擲出一顆石子
具有試探意味
．
而我
經歷長久寂靜後
迴盪熱烈回音
使我明白
因為你
我成了洞穴
小心翼翼弓著／適當敞開
．
你會否踏進來呢？
．
為了這一絲的可能
我不敢擅自發出
屬於自己的聲響
只是默然等候你下一次經過
與無意間的投擲
．
6
這次是河流
．
像書中
像圖畫中
像老舊照片中
．
像絲帶
害怕剪刀的絲帶
．
我無法控制流向
亦不能止歇
．
為什麼你
使我成了這模樣
又若無其事走開
．
我躺臥流動
對著沒有雲朵的天空
發愁
．
7
你和我中間
隔著一扇小小窗
．
從窗的那邊
你傳來點燃的燭火
．
對著搖曳火光
我試著歌唱
那些沒有把握的歌聲
想必無法完整經過有意隔絕的窗
傳送給你
．
我已在心底打定主意
即便害怕得再無法歌唱
也絕不能哭泣
．
我會將窗的另一側的你
用最美的色彩捕捉成畫
哪怕有一天你從窗前離去
也為了有一天
不能再貪婪地擁有窗
而能繼續擁有你的模樣
．
8
列車飛速前進
目的地不重要
整趟車程中
想你
使我留在原地
哪裡都去不了
