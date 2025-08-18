【自由副刊】 夏夏／羊

圖◎郭鑒予

◎夏夏 圖◎郭鑒予

．

1

發現自己的心居然

還在跳動

啊，多讓人驚詫

．

「為什麼呢？」

．

一定是因為

一定是因為

．

書頁上的句子

無論讀多少次

都讀不進腦袋裡

．

2

果然，只有你能夠

讓腳步停下

．

看看四周

無從分辨前後

從而察覺之前的匆忙

．

你勸我不要怪罪盲目

因為不管是誰

都難以停下滾動的路面

只能不停走著

為了不要跌倒

．

3

為什麼帶來這些的是你呢？

．

乾掉的果子

裡面有尚未迸發的種子

你預告即將伴隨的聲響

將會何等清脆

．

側耳等待時

我才明白

你帶來的眾多

其實是眼不能見

手不能碰觸的

疑問

．

一個個飽滿的疑問

裡面有靜待迸發的種子

以及伴隨的沉默

沉默 卻無比響亮

讓人不會忘卻

．

（但是

為什麼是你呢？）

．

彎腰撿拾滿地種子

一一緊握在手心

．

4

．

「我是你的羊嗎？」

．

你搖搖頭

指了指耳朵上方

意思是

你和我相同

．

我看向你指尖之處

想像神祕而隱藏的角

帶領你來到這裡

而後再由你帶領我

去往

寬闊且高的坡地

一起凝視／相互依偎

如同羊

盛夏中的羊

．

5

你拋來長長的呼喚

像擲出一顆石子

具有試探意味

．

而我

經歷長久寂靜後

迴盪熱烈回音

使我明白

因為你

我成了洞穴

小心翼翼弓著／適當敞開

．

你會否踏進來呢？

．

為了這一絲的可能

我不敢擅自發出

屬於自己的聲響

只是默然等候你下一次經過

與無意間的投擲

．

6

這次是河流

．

像書中

像圖畫中

像老舊照片中

．

像絲帶

害怕剪刀的絲帶

．

我無法控制流向

亦不能止歇

．

為什麼你

使我成了這模樣

又若無其事走開

．

我躺臥流動

對著沒有雲朵的天空

發愁

．

7

你和我中間

隔著一扇小小窗

．

從窗的那邊

你傳來點燃的燭火

．

對著搖曳火光

我試著歌唱

那些沒有把握的歌聲

想必無法完整經過有意隔絕的窗

傳送給你

．

我已在心底打定主意

即便害怕得再無法歌唱

也絕不能哭泣

．

我會將窗的另一側的你

用最美的色彩捕捉成畫

哪怕有一天你從窗前離去

也為了有一天

不能再貪婪地擁有窗

而能繼續擁有你的模樣

．

8

列車飛速前進

目的地不重要

整趟車程中

想你

使我留在原地

哪裡都去不了

