【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／拔影子

◎韓麗珠

旅行是危險的事。

我不知道自己是從何時開始，變得如此怯懦，無法理解他人每年最期待的項目就是去旅行。在我出生和長大的城巿，有人戲稱旅行是「回鄉」，有人每天把自己困在不喜歡的全職工作裡，只是為了儲存足夠的金錢去旅行。但我已經拔過那朵由自己的影子組成的花，每一片花瓣都是某一面陰影，就在做出每個關鍵選擇的時候，不是在問「她／他愛不愛我」，而是在問「我還有／沒有家」或「回家是安全／不安全」的時候。影之花瓣會愈來愈薄弱稀少，拔光了瓣，就會更接近自己的核心，走進內在之核，如同經過自己的心臟，那裡密布血管和神經，一旦鑽錯了路，就會猝死。對我來說，這就是旅行之真貌。

把身子泡進溫泉旅館的浴池時，我提醒自己不要讓水位抵著心窩，那裡不堪水壓。水無形，心更柔軟。浴池前有一扇巨大的窗，窗外是盛暑，窗簾隔絕下午毒烈的豔陽。無論在哪個季節，身內之核都藏著陰寒，以致每次沖澡或入浴，我都會一陣哆嗦，只有熱水能觸碰多年積存的硬冰。我來自一個沒有地震也沒有溫泉的城巿，對於溫泉，我並不是戀慕，而是包含著「不得不如此」的需要，是病者與藥之間的緣分。那絕不是刻意的安排，可是在起行到潮溼多雨的溫泉地區過夜的前一天，病灶在燒炙著痛。瘤是顱內結的果。在眼鏡鼻托抵住的位置，它提醒著：「看看我。」疼痛是瘤發出的被困之音，但沉默的瘤更可怕。我安慰自己，它是我生命中假裝成惡魔的天使。關於瘤的影子花瓣，我多年前已拔過。「把顱打開／不打開」。沒有必要再拔一遍。感到困惑以致深深懷疑時，要記住所有祕密都是種籽，只適合埋在土裡。

多次一起旅行的T地友人曾經告訴我，到溫泉旅館泡湯的本地人，下午入住房間時先泡一次，晚餐後再入浴，次天早餐前以最後溫泉跟房間作別。我喜歡「三」這個數字，是再次地重複之後模稜兩可的餘裕，是三個人的關係裡，總有一人可以放空走神旁觀或若即若離，也是以為可以持續到永遠的誤會開端。是以，每次泡進溫泉暖熱逼人的池水裡，我都會走出池水三次，才算是完成一趟。人在水裡，會褪皮。不是包裹著整個人的那層皮膚，而是肉眼不可見，位於靈魂和肉身之間那薄膜，是骨骼和肌肉之間那股「氣」。足以容納兩個人的池，我常常獨自占據，幾乎整個人放鬆地沉落水裡之前，我記起自己不諳水性，本能地和水裡的無重狀態角力――這就是我平日生活的習性，由不安鋪墊而成。泉水並不滾燙，但那溫熱從皮膚之外，穿越多層裡裡外外，可見或不可見的皮，直抵一個人的核心，以致裸身在水裡的人，隨著分秒過去，難受和享受，愉悅和創傷會交纏成一體，把壓抑在身心內核多時的溼冷荒蕪，化成水，越過做為界線的髮膚，偷渡進泉水裡。有時我逼迫自己繼續坐在那裡，告訴自己，還沒有到達極限。有時回過神來，我已坐在池邊喝水。身體原來是可以脫下來的衣服。只有溫泉池的水會反照出沒有人的倒影。

那是我第一次獨旅在溫泉地區。只有孤單的時候，我才能在房間裡脫去身體，回復「無」的狀態。次天清晨，我再把清空了的身體放進溫泉池中，那是一池新的水。水帶著早上的溫度，一點一點地從每個毛孔進入了我，像在進行某種修復儀式。多餘的自我被擰搾出來。我知道，不久之後，我會回到位於巿區的暫居之所。在日復一日的生活中，我會再次變得焦慮，然後掏出影子花朵，拔花瓣。我應該慶幸，那裡，不久之後，又會長出新的花朵了。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

