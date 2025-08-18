【自由副刊】 呂珮綾／精神病房也會迎來清晨

◎呂珮綾

◎呂珮綾

那是一個很普通的午後，今天沒有職能治療。「這世界不為我們所具備／我有我要到達的武俠境界。」我翻著手上的詩集，坐在大廳念念有詞。護理長沒有多說些什麼，只是靜靜地坐在櫃檯的那一側。

亮亮穿著一襲粉色的厚外套，坐在旁邊靜靜地聽。偶爾，低頭抄寫那本大大的《般若波羅蜜多心經》。我又讀了幾句：「輕功使我飛得太遠──」

亮亮遞給我一張皺皺的小紙條，問我：「今天要不要唱歌？」

我拿起黑筆，簽上自己的名字。意思是好。我看見上面已經有RJ、力瑋、張阿姨的簽名。今天的交誼廳應該會很熱鬧。

還筆時，我看見亮亮的鉛筆盒寫著一個男生的名字。志傑。上頭還畫了一顆粉紅愛心。我知道亮亮最大的夢想，就是和志傑一起去馬祖玩。

我沒追問過她志傑是誰。就像我也不希望亮亮追問我一樣。

但負責操作器材的亮亮，點來點去都是那些歌。〈心牆〉、〈特務J〉、〈說謊〉、〈只對你有感覺〉、〈為你寫詩〉。今天RJ也來了。RJ拿著麥克風，轉頭對著我尖叫：「我沒有說謊，祝妳做個幸福的新娘。」她唱得聲嘶力竭。

我知道RJ似乎覺得，我們喜歡的人是同一個。

個性相當活潑的RJ長得很漂亮，輪廓有點深邃，看起來倒有幾分像印度血統。但說到底，我們不是情敵，只是病友。RJ唱完林宥嘉的〈說謊〉以後，轉頭對我說道：「我還是好想念翁晨桓，我不要把他讓給你。」

翁晨桓在RJ口中，是白馬王子一般的存在。情關難過。我猜想，也是志傑之於亮亮的（單）相思關係。翁晨桓和志傑像是兩個虛構人物，但他們卻又這麼真實地存在於某個人心中。我點頭，又搖搖頭。

下一首歌，〈為你寫詩〉。我們一起唱：「為你／我學會彈琴寫詞／為你失去理智。」大概再也沒有比精神病房更適合唱「為你失去理智」的地方。

如果不是失去理智，我們不會像這樣聚在一起。每個人到來的理由也大不相同，故事真真假假：亮亮從國小開始罹患思覺失調症，數次進出醫院；RJ和力瑋躁鬱症纏身；張阿姨被電話詐騙了鉅額款項，於是身心崩潰。後來，張阿姨堅信自己是白沙屯媽祖轉世來的。

我的心底竟有幾分偷偷相信她。

廣播響起。「RJ，你中午的藥還沒有吃。請儘速前往服務台服藥。」護理長的聲音聽起來有幾分嚴肅。沒吃藥是大事。在精神病院晃來晃去的時候，每個人身上都有一個各自的水壺。當然，我也有我的水壺。

RJ輕輕地「啊」了一聲，往服務台走去。

那天的KTV時間結束了。

而我呢？我又是怎麼進來的？病歷表上是這麼寫的：急性精神病狀態。摔東西、撕書、異常亢奮、自言自語、失去現實感、傳送奇怪訊息、在停車場對著鄰居的車大吼大叫。沒人知道我發生了什麼事，連自己也幾乎不復記憶。只知道自己出現了無數個幻覺與幻聽。

──如果時間可以倒流就好了。畢竟，誰希望自己莫名其妙就生病了呢？我一邊吞下好幾顆安立復與理思必妥，一邊想著。

韓劇《精神病房也會迎來清晨》裡充滿詩意地形容：天亮前的那一刻總是最漆黑的，沒有人一開始就是病人，也沒有人到最後還是病人。

病房裡的KTV，像黑暗、盛大而迷幻的流星雨。

外頭，很快就會迎來我們的清晨。在那之前，讓我再唱一首歌。●

