【自由副刊】 蘇吉／夜涼如水

◎蘇吉

◎蘇吉

「初次相遇的神魂顛倒的魔力過去後，戀愛的情形隨即會變得教人不堪忍受。」

――羅蘭．巴特《戀人絮語》

兩個人側躺在一張雙人床上，背對背，像被製成標本的蝴蝶雙翅一樣開展。

已經忘記幾個小時前的爭吵究竟因誰而起、為何而吵，只記得那些咆哮、吼叫。現在的靜默就像炸彈爆炸後的耳鳴，嗡嗡聲之外所有事物都沒了聲音。背對背的兩人尚未睡去，維持平靜的呼吸，便試圖從彼此的呼吸聲之中，猜測情緒。

冷戰也是一種戰爭。

動用一切感官，聆聽對方的呼吸起伏、感受床墊另一端傳來的挪動、棉被布料摩娑。也盡可能地放輕自己的行動，因為你知道，對方同時也在聆聽，凝視深淵的同時，深淵也凝視著你，冷戰中的人也如是說。隨著時間推進，空間感愈發模糊，漆黑的房間裡漸漸失去對方動向，已經忘記床墊是一般的雙人床，還是雙人加大，只覺得另一頭的人離自己好遠，心遠地自偏的道理在此刻終於被悟了。

有時會刻意製造動靜，吸引注意。一聲較大的歎氣，說明自己還醒著，對弈持續進行，但無論如何就是不能開口說話，此時無聲勝有聲，什麼都沒說，即是什麼都說透。

窗外的夜鶯開始鳴叫，像在跟自己的心跳唱和，動怒讓心跳變得重，每下跳動都像拍桌、搥牆，就像早些時候爭吵的兩人那樣。「我想今夜就這樣吧／就算孤獨也無所謂。」你愛的女歌手這樣唱，淒風苦雨如臨在前，雙人床上孤枕難眠。房室裡還是如此靜，但你心頭配樂已經選定，種種苦楚、惡意增生，情緒帶動演技，可惜沒人看見，白費這段獨角內心戲。

心內活動到一半，聽到了另一頭的騷動，對方轉身，望向另一頭的自己。背部因為對方的視線感到灼熱，但無論如何就是不能回頭。

不能回頭。

就像希臘故事，奧菲斯讓人理解的教訓：回頭，你便會一無所有。數小時的靜默、忍耐，都不能因為此刻的回頭功虧一簣，你得忍耐，如如不動，一二三木頭人，動了就輸了。

窗外的世界逐漸亮起，夜鶯夜啼變換成日出鳥鳴，徹夜未眠的雙眼布滿血絲，身體也因為刻意的僵硬感到痠麻，人心終究是血肉而不是石頭一塊。此時稍微挪動身體已無傷大雅，畢竟外頭雀鳥嘰嘰喳喳比什麼都還大聲。當你仔細去聽，嘰喳聲外有個平穩而和緩的低音，有韻律地行進。

這個聲音便是你在許多夜裡聆聽至睡去，熟睡而安心的打呼聲。愛人的打呼聲像咒語，繚繞耳際卻不覺得吵，只讓人覺得安穩。此時此刻，再也沒有什麼比另一頭傳來的打呼聲更讓人感到刺耳。打呼代表能睡去，能睡去代表心安理得、問心無愧。

從來沒有一刻，愛人與賤人是如此相似的了。●

