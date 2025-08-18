自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】教養 夫妻不失和

2025/08/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／張雅淳、邱惠振

在教養過程中，許多父母往往急於幫孩子解決問題，卻忽略了伴侶、孩子當下真正需要的、被理解的情緒，這是親密關係中孩子深層的需求。

當我們習慣性地對別人提出建議，其實很容易忽略一件重要的事──那就是對方此刻真正的感受與需要是什麼。若沒有先理解，就急著給出建議，這樣的行為可能會讓對方感覺自己被否定、被批評，甚至無法被看見。

伴侶溝通是可以給予對方建議的，但必須先理解對方的情感、需求。唯有在理解的基礎上所提出的建議，才有可能貼近對方的現實與情感。被理解後，伴侶更容易敞開心房，接受他人的觀點或行動上的引導，才能不斷累積出「我們」的互動狀態，這就是親密關係有足夠信任的具體展現。

在溝通互動中，經由探索問句往往能增加情緒存款。探索問句的口訣是4w1h，那是什麼（what）、誰（who）、什麼時候（when）、在哪裡（where）、怎麼做的（how），經由這樣的探索問句，對方可以說得更多、更深入。

在探問下，讓對方能夠說更多自己的發現與看見，讓兩人對孩子的狀況能討論得更深入。兩人也可以在這互動過程中，感受到對方想要跟自己「一起」面對問題、討論問題，這就是增加情緒存款的有效方式。

〈溝通小學堂〉探索問句 增加情緒存款

使用適切的問句，而不是建議來回應對方，反而可以讓我們在對話中展現對對方的興趣，並且可以探索更深的感覺，增加彼此的情緒存款。

情緒探索問句表單如下：

1.你有哪些感受？

2.除了你剛說的，你還有什麼感覺？

3.什麼是你最需要的？

4.你真正希望的是什麼？

5.有什麼覺得很混亂或矛盾的感覺嗎？有哪些呢？

6.這些事情對你的意義是什麼呢？

7.你說的事情裡，有什麼人或事情是你討厭的呢？

8.你說的事情裡，有什麼事讓你很羨慕且欣賞的嗎？

9.你真正想要告訴我的是什麼呢？

10.如果你可以有一些不同，你會怎麼做呢？

11.你對你的選擇有哪些正向和負向的觀點呢？

12.可以多告訴我一些嗎？

13.我想知道這一切給你的感覺。

14.告訴我，我現在正在聽。

15.請幫我多知道一些你的感受。

16.告訴我你現在的需要是什麼？

17.告訴我你怎麼想你的選擇？

18.我想你好像有一些想法了，可以跟我說說嗎？

19.我想你現在應該有些頭緒了，請你繼續說吧。

20.告訴我你怎麼看這些事情跟處境。

 

〈達人小檔案〉

張雅淳、邱惠振為諮商心理師，透過建立「家庭儀式」與「關係象徵」，讓教養不再成為夫妻爭執的戰場，而是生活的共同舞台。即將出版《成為彼此神隊友：在教養裡重新牽手：以高特曼理論修復夫妻關係重建育兒共識》（新自然主義）。

《成為彼此神隊友：在教養裡重新牽手：以高特曼理論修復夫妻關係重建育兒共識》（新自然主義）《成為彼此神隊友：在教養裡重新牽手：以高特曼理論修復夫妻關係重建育兒共識》（新自然主義）

