【家庭plus．親子會客室】孩子進階 不一樣也很好

孩子進階 不一樣也很好

文／曾維瑜

我很喜歡看軍事、諜報片，有些經典系列經常一看再看，樂此不疲。兒子則是這方面主題的專家，常常他經過我正在看的電影或影集，只要一瞥螢幕，就可以立刻說出那部的片名，詳細到第幾季第幾集，都沒有問題。

我也因此經常就教兒子，從武器的種類、戰爭的歷史，各國菁英軍事部隊的名稱、劇情的演變、角色的塑造等等，兒子不只是把這些電影或影集當娛樂，他總能給我詳細的背景說明，讓我了解畫面之外的情節和知識。

孩子小的時候，我們是天，只希望他對著我們問的那一千個為什麼，我們統統都有答案，或有能力帶著他們找到答案。孩子長大了，他們有自己的一片天，他們依舊有一千個為什麼，但已經有能力自行追尋答案，並且和我們的世界相互輝映，使得我們也有機會得到來自他們的世界的光與影，豐富我們自己的人生。

從此孩子不再只是父母的翻版或複製，因為愈來愈多的差異，他們成了更美好的進階版：不一樣是好的，因為孩子正在靠自己的力量，一點一點地雕琢獨一無二的生命樣貌。

當養育孩子來到了教學相長的階段，甜蜜依舊，負荷少了很多。這世上多了一個和我們很親近的人，能夠、也願意和我們分享他們的視角、觀點、以及感受，做為父母的我們不再只是給，還可以收，我們的生命河流有新的水源匯入，流動更澎湃，生態更多元。

