【家庭plus】我家的餐桌

圖／木子琳

共餐人數：4人

菜色說明：今晚的四菜一湯是酥炸肉排、絲瓜蛤蠣、蔥花蛋和炒A菜，以及薑絲冬瓜湯佐草菇。

雙薪小家庭的我們，經常外食或外帶餐點，假日我總希望親自下廚。除了考量健康，也想證明自己是會煮飯的媽媽，小時候對媽媽在廚房準備晚餐，那種家的味道印象太深刻，總想讓孩子也記得屬於我們家的味道。

餐桌上這酥炸肉排的來頭可不小，先生就好這味，是婆婆親自調味的醃肉，每次回婆家，我總當「媳婦賊」扛回家。酥炸粉更是夫家特有的葛鬱金粉，功能似太白粉，每年公婆總在春節前後費工費時地洗曬，成就這清熱解暑的葛鬱金粉，我總拿來炸物。

在市場菜攤意外買到草菇，孩時流水席燉湯總有的好滋味，今天讓我遇到了，與冬瓜成就了這道鮮甜的美味湯品。（文、圖／木子琳）

