自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】捷克「識別」展紅到巡迴全球 亞洲首站台北 看設計如何與時代抗衡

2025/08/19 05:30

策展人飛利浦導覽說明在極權時代與民主社會時，非常不同的設計風格；還有1989年極權過渡到民主時的革命海報特色。（記者凌美雪攝）策展人飛利浦導覽說明在極權時代與民主社會時，非常不同的設計風格；還有1989年極權過渡到民主時的革命海報特色。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由捷克中心台北與經濟部產業發展署共同主辦、捷克經濟文化辦事處協辦、台灣設計研究院執行的「識別—捷克平面設計的故事」展，昨（18）日舉辦記者會，包括捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃（Martina Rubešková）、捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）、策展人菲利浦（Filip Blažek）等，皆親自出席，與捷克文化界素有淵源的故宮院長蕭宗煌，以及目前正有展覽在捷克進行中的台博館館長陳登欽也出席力挺。

「識別」展開幕記者會，左起策展人飛利浦、捷克中心台北主任馬凱棠、捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃、台灣設計研究院院長張基義。（記者凌美雪攝）「識別」展開幕記者會，左起策展人飛利浦、捷克中心台北主任馬凱棠、捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃、台灣設計研究院院長張基義。（記者凌美雪攝）

「識別」展繼去（2024）年在布拉格康帕現代藝術博物館創下3.4萬人次觀展佳續，成為該館年度最成功展覽後，經過策展人精心挑選，展開全球巡迴，今年2月首度亮相倫敦，第3站也是亞洲首站，落腳台灣。

策展人Filip Blažek表示，雖然巡迴展的規模大約只占原展覽的一部分，但力求呈現展覽的精華。這場跨越150年的國際級設計盛事，將捷克平面設計的經典與當代之作帶到台灣，讓設計的熱愛者、專業人士與文化愛好者得以近距離領略，平面設計如何成為閱讀歷史與文化的「視覺語言」。

從捷克字體設計師反思進口字型不足、開啟本土字型創作的挑戰，到1989年天鵝絨革命的手繪海報、布拉格地鐵與「Legible Prague」導引系統的誕生，以及世界級的書籍裝幀、童書插畫、電影與商業海報，讓觀眾一次看見設計如何影響日常、引發情感共鳴。

盧貝可娃表示，一般人或許知道捷克的音樂、文學與電影，希望透過此展，也讓更多人看見設計在捷克社會生活與歷史發展所扮演的重要角色；捷克的設計史是一部與時代抗衡的故事，「在自由被壓抑的年代，設計是創意的出口，也是抵抗的象徵。這場展覽讓大家看到設計如何跨越語言，成為溝通與理解的橋梁。」

馬凱棠表示，設計是培養國民美學素養的重要媒介，「從地鐵站的標誌到森林中的登山路徑指引，設計滲透在生活的每一個角落。」故宮院長蕭宗煌也補充，其實設計可以說是視覺藝術中最貼近生活的國民美學。

「識別—捷克平面設計的故事」展，即日起至10月12日，在松山文創園區台灣設計館02展間展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應