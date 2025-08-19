【藝術文化】捷克「識別」展紅到巡迴全球 亞洲首站台北 看設計如何與時代抗衡

策展人飛利浦導覽說明在極權時代與民主社會時，非常不同的設計風格；還有1989年極權過渡到民主時的革命海報特色。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由捷克中心台北與經濟部產業發展署共同主辦、捷克經濟文化辦事處協辦、台灣設計研究院執行的「識別—捷克平面設計的故事」展，昨（18）日舉辦記者會，包括捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃（Martina Rubešková）、捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）、策展人菲利浦（Filip Blažek）等，皆親自出席，與捷克文化界素有淵源的故宮院長蕭宗煌，以及目前正有展覽在捷克進行中的台博館館長陳登欽也出席力挺。

「識別」展開幕記者會，左起策展人飛利浦、捷克中心台北主任馬凱棠、捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃、台灣設計研究院院長張基義。（記者凌美雪攝）

「識別」展繼去（2024）年在布拉格康帕現代藝術博物館創下3.4萬人次觀展佳續，成為該館年度最成功展覽後，經過策展人精心挑選，展開全球巡迴，今年2月首度亮相倫敦，第3站也是亞洲首站，落腳台灣。

策展人Filip Blažek表示，雖然巡迴展的規模大約只占原展覽的一部分，但力求呈現展覽的精華。這場跨越150年的國際級設計盛事，將捷克平面設計的經典與當代之作帶到台灣，讓設計的熱愛者、專業人士與文化愛好者得以近距離領略，平面設計如何成為閱讀歷史與文化的「視覺語言」。

從捷克字體設計師反思進口字型不足、開啟本土字型創作的挑戰，到1989年天鵝絨革命的手繪海報、布拉格地鐵與「Legible Prague」導引系統的誕生，以及世界級的書籍裝幀、童書插畫、電影與商業海報，讓觀眾一次看見設計如何影響日常、引發情感共鳴。

盧貝可娃表示，一般人或許知道捷克的音樂、文學與電影，希望透過此展，也讓更多人看見設計在捷克社會生活與歷史發展所扮演的重要角色；捷克的設計史是一部與時代抗衡的故事，「在自由被壓抑的年代，設計是創意的出口，也是抵抗的象徵。這場展覽讓大家看到設計如何跨越語言，成為溝通與理解的橋梁。」

馬凱棠表示，設計是培養國民美學素養的重要媒介，「從地鐵站的標誌到森林中的登山路徑指引，設計滲透在生活的每一個角落。」故宮院長蕭宗煌也補充，其實設計可以說是視覺藝術中最貼近生活的國民美學。

「識別—捷克平面設計的故事」展，即日起至10月12日，在松山文創園區台灣設計館02展間展出。

