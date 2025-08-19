自由電子報
藝術文化

【藝術文化】首屆台灣國際攝影節9月登場 聚焦民主的相機

2025/08/19 05:30

台灣本土新秀攝影師卓杜信《拉央的風箏已遠去》將在「在我們得獎之後」展出。（卓杜信、TIPF提供）台灣本土新秀攝影師卓杜信《拉央的風箏已遠去》將在「在我們得獎之後」展出。（卓杜信、TIPF提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由Lightbox 攝影圖書室主辦的首屆「TIPF 台灣國際攝影節」將於9月6日至10月6日，在台灣當代文化實驗場C-LAB舉行。這是首度以台灣為名的國際攝影節，邀集來自10國的策展人與30位藝術家齊聚台北，以「民主的相機」為主題，規畫3檔主題展覽、兩天國際論壇及十多場講座、導覽與工作坊，票券即日起開放購買。

劉千鈺 X 台灣共生青年協會《風景作證：餐桌上的記憶場》將在「親愛的台灣，戶外影像展」展出。（劉千鈺、TIPF提供）劉千鈺 X 台灣共生青年協會《風景作證：餐桌上的記憶場》將在「親愛的台灣，戶外影像展」展出。（劉千鈺、TIPF提供）

本屆攝影節的3大展覽亮點，包括「史泰德與法蘭克—攝影書與藝術民主化」、「在我們得獎之後—New Wave 台灣新銳攝影創作展」，以及「親愛的台灣，戶外影像展」。主辦單位表示，透過展覽與論壇，期望觀眾能在觀看與交流中感受攝影藝術的多元風貌，並藉由台灣的民主語境，開展跨世代的文化對話。

其中最受矚目的「史泰德與法蘭克」特展，由德國藝術出版巨匠格哈德．史泰德（Gerhard Steidl）親自來台策畫，聚焦其與20世紀最具影響力攝影師之一羅伯．法蘭克（Robert Frank）的合作歷程。展覽將呈現經典攝影集《美國人》的編輯過程、印樣與書信檔案，重現兩人在藝術民主化上的重要實踐。羅伯．法蘭克以紀實影像突破傳統，挑戰美國主流社會觀點，其作品至今仍被視為攝影史上劃時代的經典。

同時，台灣本土新秀也將在「在我們得獎之後」展覽中登場。展覽集結15位年輕攝影師的得獎作品，回應當代社會議題，展現敏銳的視覺語言與文化觀察，期望與國際大師的作品形成跨世代對照與激盪。

「親愛的台灣，戶外影像展」則將展覽延伸至公共空間，邀請劉千鈺等3組藝術家與公民組織合作，包括g0v台灣零時政府、台灣共生青年協會與台灣資訊環境研究中心，展出內容聚焦民主創新、民主轉型與民主防衛等議題，透過影像書寫屬於台灣的公民行動。

國際論壇方面，重量級講者陣容包括美國國家藝廊攝影部門創始策展人莎拉．格林諾（Sarah Greenough）、史泰德本人，以及馬格蘭攝影通訊社首位台灣成員張乾琦等，並有來自日、韓、新加坡的攝影美術館策展人，探討攝影在當代的角色與未來發展。

