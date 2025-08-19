【自由副刊】 謝凱特／奢靡的肥皂

圖◎薛慧瑩

撕開小巧的塑膠包裝，掉出一塊白瓷般的蛋形香皂。推開水龍頭，打溼，搓揉，將它輕放回小皿，皂塊弧邊碰撞，一陣鈍感傳到指心。

總是這一刻，沒有任何一刻比這瞬間更讓我感到旅行這件事。

飯店肥皂常是用不到幾次就賴躺在那裡直至退房，明明每次都想著別拆開包裝了吧，洗個幾次就不洗了，但又不想拿沐浴乳或洗髮精之類的代替洗手洗臉的用途，於是每每都只能明快地浪費、明快地接受良心的譴責。

離開長居久安之地到一個陌生處短待幾天，支使的動詞多半是：體驗、嘗鮮、奇遇、快閃，割引和激安讀進眼裡多麼刺激卻又安全，字字句句低重力如櫻花落入目黑川的輕盈、浮面，只是搞不懂到底自己是走馬看花人，還是被川水沖洗走的花瓣。明明不喝的品牌咖啡，見到旗艦店也尾隨人群排隊，鮮奶油有幾圈，「這一次就好」的不顧一切就有幾多。

這樣心安理得的虛擲也只有在此時了吧，不常在藥妝店大買維他命和感冒藥囤貨，或是在大量販售的薄荷涼棒和包裝巧克力之間斟酌人我之間的友誼本益比，計算折扣和退稅金額總有一種討生活的感覺，這令我煩躁，尤其藥妝店外是一座垂著楊柳的小橋、落日一抹橙黃在遠山上隨殘雪一起融化，或是巧遇祭典的少年們身著短褐短絝跳著搖晃的舞步，鼓聲掌聲灌滿耳膜如潮水，時間像遊行人潮形形色色恍惚而過。於是可以理解托瑪斯．曼在《威尼斯之死》寫一個大作家如何精神豔遇，也許他所瞥見的美男子達秋根本泡影，又或在當地人眼裡只是再普通不過的少年，但在那瘟疫蔓延的異地，作家正不計代價地品嘗那最後的甜美，一顆成熟直至瀕臨腐爛的草莓。

最後一次的家族旅遊是在將近三十年前，細節早已忘光，只記得是個郊區的行程，父親和哥哥對泡湯沒興趣，大概是身體讓他們覺得尷尬，於是在溫泉餐廳外的土雞城跟剩下來的親戚吃飯。眼見機會難得，母親買了個人湯屋的一個時段，抓著我進去泡湯。褪去衣物後，她從包包裡掏出用紅白塑膠袋包裝成磚頭般大小密實的東西，倒過來一晃，咕咚掉出一塊毛巾包著的東西，攤開一看，是被絲襪盛裝起來的數塊香皂碎塊。她捏一捏碎塊，香皂聚攏起來，再搓揉起泡──很不願說的是那手勢總令我想到中式飯糰──泡沫從絲襪孔隙中像慕斯般滲出，她趁著放熱水時把我洗乾淨了復將她自己也洗淨。老式的浴池還是馬賽克貼磚的那種，一坐下去除了溫泉的灼熱，附帶健康步道般凹凸紋理令我如坐針氈，不懂何以在母親眼中泡溫泉與奢靡享受是畫上等號的。只待一陣霧氣蒸騰後母親復以那塊捏好的香皂將我洗淨，甩乾，再包回毛巾，放進塑膠袋中，捲回一塊磚頭的模樣。那年代大家愛送蜂蜜肥皂當禮物，家中置物櫃深處總有數盒放了就忘了的黃色禮盒，直到爬滿蟑螂螞蟻後再捨不得地拋棄。但母親帶來的不是，那是迄今仍在各大通路架上找得到的大品牌，包裝上印著蘭花圖樣，幼時的我以為那就是蘭花的香味了吧，殊不知後來真正聞到蘭花根本沒味道。那麼，那個塑膠袋裡封存的馥郁香氣，一種想像出來的高雅的氣息，在那年湯屋裡，蒸騰著，彌漫著，與硫磺味一起，與母親年輕時的飽滿身體一起霧化。然而母親也會在生活裡老去，身體老去，關係亦在齟齬中風蝕剝落。虛擬的蘭花香味迄今在賣場上聞到，居然有些彼此厭惡，因為即使我再不用絲襪包肥皂了，卻還是拿排水口的塑膠濾網包住肥皂碎塊，掛在洗碗槽邊，一面替自己的節省感到心安，一面又恨不得趕快把它洗完。

說來我也不會像母親那樣把肥皂包在毛巾裡帶回來，總以為那份簡樸該是她那個年代的人專屬的，但一次去東京下榻京王廣場飯店，一開浴室門意外發現附給旅客的是精品香氛洗沐用品組，香皂、乳液、沐浴乳、洗髮乳、潤髮乳旅行裝且是兩人各一組。我小心拆開一塊肥皂，乳油木的暖香浸入鼻腔。用它仔細清洗雙手並小心輕放於玻璃碟上。隔日發現房務又送上全新的洗沐組，而舊的還用不到一半，再隔一日再送上一組全新的，儘管是要說服自己那包含在房價之中，然而自始至終我用的就是第一天的那一組，多出來的兩人兩日份，全都被我用毛巾包好防震防摔，收進行李箱，還是有那麼一點點貪小便宜的邪惡快樂。

迄今沒用完，那香皂，躺在深深的櫃子裡，打掃的時候就掀開櫃子一看是否爬滿蟲子。

說來還是不夠浪費的，森茉莉在《奢侈貧窮》裡說，「所謂的奢侈不是指擁有高貴的物品，而是擁有奢侈的精神。」於是我只在旅行時感受撕開香皂包裝的奢靡。旅行像浦島太郎的龍宮一遊那般，讓人忘記現實廚房水槽邊還有一包濾網肥皂飯糰。若我帶了玉手箱回來，裡面裝的，必定是一塊，不，是好幾塊的，乳油木香皂。●

