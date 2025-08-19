【自由副刊】 岡本啓／某個身體 陳柏煜／譯

◎陳柏煜

◎岡本啓 譯◎陳柏煜

．

全身，就這樣毫無

保留地被讓渡出去

亮部從臉上消退

眼睛下沉，腳踝，上臂，手腕

撕裂，崩毀於我眼前。

（這是我的作品《慣性》，它發生

而且將永久跟著我的身體）

身體向前彎曲

摸索不曾從褲腳冒出的趾頭

將手臂滑入遺忘的袖子

將鈕扣鉤在胸前鉤上無人知曉的時間

擦去呼吸

一只玻璃杯，雖然遞到手裡，卻從手中滑落

在冰冷的地板上

製造清脆聲響

不顧耳朵

不顧長時間的靜默

直到這星球覆蓋

大氣。

將臉頰貼上泥土

眨眼間

救贖不再可能。

．

岡本啓（Okamoto Kei，1983-），日本詩人，著有詩集四冊。自愛荷華國際寫作計畫返回東京後，出版近作《敲門》。本詩獲詩人授權，轉譯自英譯本，譯者為Endo Tomoyuki。

