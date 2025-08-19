限制級
【自由副刊】 岡本啓／某個身體 陳柏煜／譯
◎陳柏煜
◎岡本啓 譯◎陳柏煜
．
全身，就這樣毫無
保留地被讓渡出去
亮部從臉上消退
眼睛下沉，腳踝，上臂，手腕
撕裂，崩毀於我眼前。
（這是我的作品《慣性》，它發生
而且將永久跟著我的身體）
身體向前彎曲
摸索不曾從褲腳冒出的趾頭
將手臂滑入遺忘的袖子
將鈕扣鉤在胸前鉤上無人知曉的時間
擦去呼吸
一只玻璃杯，雖然遞到手裡，卻從手中滑落
在冰冷的地板上
製造清脆聲響
不顧耳朵
不顧長時間的靜默
直到這星球覆蓋
大氣。
將臉頰貼上泥土
眨眼間
救贖不再可能。
．
岡本啓（Okamoto Kei，1983-），日本詩人，著有詩集四冊。自愛荷華國際寫作計畫返回東京後，出版近作《敲門》。本詩獲詩人授權，轉譯自英譯本，譯者為Endo Tomoyuki。
