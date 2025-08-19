自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／我們的民族，我們的舞？

2025/08/19 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

我從小學舞、跳舞，現在則編舞與策展。小時候學習的舞蹈種類很多，喜歡的也多，多數都是從懵懂中被動學習開始，跳了、舞了才慢慢認識了解。唯獨有一種舞蹈，隨著長大，愈跳愈不明白，讀了好長的歷史後，還是一知半解，找尋不到答案，那就是「民族舞」，這也是我最近策展研究與創作探索的題目。

民族舞，Folk Dance，是一種因不同地理環境、不同族群生活樣態、不同國家文化背景下所產生的「傳統舞蹈」，中文語境在不同時代產生不同的稱呼，像是土風舞、民俗舞、民間舞等。但若追溯其源頭，人類原始社會的舞蹈，多是從宗教、祭祀、求偶、求雨以及模仿動物而來，成為民族舞蹈的原型。後來隨著人類階級化的發展，舞蹈發展出更明確的單一娛樂性角色，像是為宮廷而舞蹈，或是在現代社會成為了娛樂產業，都可看見民族舞蹈成為不同形態的足跡。部分民族性的舞蹈也有各自舞蹈的名稱，像是西班牙的佛朗明哥、中國雲南傣族的孔雀舞、印尼的爪哇舞等，這些都可以被涵蓋在民族舞之中，那麼對你來說，什麼是你知道的民族舞？

在台灣，我們跳的是什麼舞呢？為何中國民族舞蹈會成為台灣舞蹈科班的升學必考舞種之一？且入學後，民族舞的課程考題廣泛，有的學校用東西方舞蹈來分類，東方舞蹈除了有民族舞，也有學校的課程是以國劇、武功、武術、身段為主，也就是從戲曲而來的身體訓練。原住民各族的樂舞也開始進入舞蹈學校的課程中，影響著台灣舞蹈專業學習的發展，這些都不只被稱做民族舞，而更有著身分文化認同的象徵。此外，台灣還有客家族群的舞蹈以及廟宇文化的陣頭，可以說是台灣在地文化仍保有的民族舞。有時候你也會在電視上歌手伴舞的舞群、街頭巷弄的廣場，看見民族舞蹈的元素，在不同生活場域與產業發展流動著，民間也開始出現因以保存與開創的角度而生的舞蹈團體，成為台灣舞蹈的風景。但若回到舞蹈教育來看，究竟為何台灣會有這麼廣泛的民族舞發展呢？並且還成為升學之鑰。而我，正是在這樣的舞蹈體制中長大的。

一切或許要回溯到1949年國共內戰失敗，中華民國政府播遷來台，其中有舞蹈工作人士也到了台灣，將自己在原生土地上所學的舞蹈帶入，在台灣當地找尋建立與相融的可能，族群不同，民族特性也就有所不同，發展的舞蹈仍有各自的環境與範疇。1952年成立「民族舞蹈推行委員會」，1964年更名為「中華民族舞蹈學會」，1976年再更名為「中華民國舞蹈學會」至今，其推行的民族舞蹈比賽，正是後來民族舞興盛的原因，也影響台灣舞蹈日後的發展。1950年代，台灣光復初期，中華民國政府以「反共抗俄、復國建國」為目標，積極推動各項社會改造運動，其中也包含舞蹈。所以，舞蹈的生存，離不開政治影響，而戰爭也會迫使舞蹈遷移甚至消失。比如俄羅斯與烏克蘭都有各自的民族舞蹈，隨著戰爭發生，許多民間文化活動的運作被迫停止，舞蹈人才顛沛流離，有的舞者必須上戰場，舞蹈歷史也在其中被改變。

當舞蹈跟著人類演化至今，歷經時代變革來到現代，除了保存傳統、學習傳統，也面臨更多轉變與可能。當代創作意識應如何挑戰與對話――「民族舞」如果是舞者回溯自身成長的一面鏡子，編舞者該怎樣從鏡中看見當下與未來？寫到這，我也重新思考自己是如何長大的，我的民族，又該如何舞呢？唯有繼續跳下去，跳出一個答案。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應