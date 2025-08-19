【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／我們的民族，我們的舞？

◎周書毅

◎周書毅

我從小學舞、跳舞，現在則編舞與策展。小時候學習的舞蹈種類很多，喜歡的也多，多數都是從懵懂中被動學習開始，跳了、舞了才慢慢認識了解。唯獨有一種舞蹈，隨著長大，愈跳愈不明白，讀了好長的歷史後，還是一知半解，找尋不到答案，那就是「民族舞」，這也是我最近策展研究與創作探索的題目。

民族舞，Folk Dance，是一種因不同地理環境、不同族群生活樣態、不同國家文化背景下所產生的「傳統舞蹈」，中文語境在不同時代產生不同的稱呼，像是土風舞、民俗舞、民間舞等。但若追溯其源頭，人類原始社會的舞蹈，多是從宗教、祭祀、求偶、求雨以及模仿動物而來，成為民族舞蹈的原型。後來隨著人類階級化的發展，舞蹈發展出更明確的單一娛樂性角色，像是為宮廷而舞蹈，或是在現代社會成為了娛樂產業，都可看見民族舞蹈成為不同形態的足跡。部分民族性的舞蹈也有各自舞蹈的名稱，像是西班牙的佛朗明哥、中國雲南傣族的孔雀舞、印尼的爪哇舞等，這些都可以被涵蓋在民族舞之中，那麼對你來說，什麼是你知道的民族舞？

請繼續往下閱讀...

在台灣，我們跳的是什麼舞呢？為何中國民族舞蹈會成為台灣舞蹈科班的升學必考舞種之一？且入學後，民族舞的課程考題廣泛，有的學校用東西方舞蹈來分類，東方舞蹈除了有民族舞，也有學校的課程是以國劇、武功、武術、身段為主，也就是從戲曲而來的身體訓練。原住民各族的樂舞也開始進入舞蹈學校的課程中，影響著台灣舞蹈專業學習的發展，這些都不只被稱做民族舞，而更有著身分文化認同的象徵。此外，台灣還有客家族群的舞蹈以及廟宇文化的陣頭，可以說是台灣在地文化仍保有的民族舞。有時候你也會在電視上歌手伴舞的舞群、街頭巷弄的廣場，看見民族舞蹈的元素，在不同生活場域與產業發展流動著，民間也開始出現因以保存與開創的角度而生的舞蹈團體，成為台灣舞蹈的風景。但若回到舞蹈教育來看，究竟為何台灣會有這麼廣泛的民族舞發展呢？並且還成為升學之鑰。而我，正是在這樣的舞蹈體制中長大的。

一切或許要回溯到1949年國共內戰失敗，中華民國政府播遷來台，其中有舞蹈工作人士也到了台灣，將自己在原生土地上所學的舞蹈帶入，在台灣當地找尋建立與相融的可能，族群不同，民族特性也就有所不同，發展的舞蹈仍有各自的環境與範疇。1952年成立「民族舞蹈推行委員會」，1964年更名為「中華民族舞蹈學會」，1976年再更名為「中華民國舞蹈學會」至今，其推行的民族舞蹈比賽，正是後來民族舞興盛的原因，也影響台灣舞蹈日後的發展。1950年代，台灣光復初期，中華民國政府以「反共抗俄、復國建國」為目標，積極推動各項社會改造運動，其中也包含舞蹈。所以，舞蹈的生存，離不開政治影響，而戰爭也會迫使舞蹈遷移甚至消失。比如俄羅斯與烏克蘭都有各自的民族舞蹈，隨著戰爭發生，許多民間文化活動的運作被迫停止，舞蹈人才顛沛流離，有的舞者必須上戰場，舞蹈歷史也在其中被改變。

當舞蹈跟著人類演化至今，歷經時代變革來到現代，除了保存傳統、學習傳統，也面臨更多轉變與可能。當代創作意識應如何挑戰與對話――「民族舞」如果是舞者回溯自身成長的一面鏡子，編舞者該怎樣從鏡中看見當下與未來？寫到這，我也重新思考自己是如何長大的，我的民族，又該如何舞呢？唯有繼續跳下去，跳出一個答案。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法