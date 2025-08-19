限制級
【自由副刊】 白顏毓／不是雲門，是我
◎白顏毓
舞蹈從未開口，卻總得先被說明。
我每日的行程大同小異。教學、編創、完成委託作品占據了三分之二的時間，也因此我花費大量時間在高鐵與計程車之間流轉。城市替換，時間無動於衷。
「你來遮做工課嗎？」
「對。」
「啊你是做啥矣？」
這是計程車司機最日常的提問，尤其是那些一週內載過我三次以上的老面孔。我通常只回答：「老師。」
幾乎不必等待，他們接著問：「是啥物老師？數學老師嗎？」
我對這個節骨眼太熟悉了。就像舞蹈裡的芭蕾術語，熟練得不必多想，我說：「舞蹈老師。」我的語氣裡有一點驕傲，一點近似懇求的自白，更多的是希望他不要再問下去。因為我知道，一個男生做這份工作並不容易被想像、理解，對某些人而言，這個答案甚至像個冷笑話。
「是街舞那種厚？」
他依舊操著熟悉的台灣國語問我，語調不惡意，卻像是一種低頻的拷問。
我本能反射：「你知道雲門舞集嗎？是雲門舞集那種現代舞啦。」
雲門像一條臨時劃出的引線，讓我的工作在他們的語言裡暫時有了定位，雖然那也不是它真正的所在。我很清楚他們未必真的知道雲門。只因我不願默許舞蹈在每一次尚未認識的眼光裡，像一個練了百次卻總被觀眾眨眼錯過的轉身。
在這短短三分鐘的對話裡，多一分是辯解，少一分是沉默。不是怕他們不懂，而是我怎麼說都不會那麼恰如其分。我只能不斷練習，讓舞蹈在每一次探問裡，不卑不亢地轉身──即便它從來不說話，也不代表它永遠該被略過。
我說的是舞蹈，他們聽的是雲門。
中間隔著的，剛好就是我。●
