晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《阿修羅時間》

2025/08/19 05:30

《阿修羅時間》 王兆基著，木馬出版《阿修羅時間》 王兆基著，木馬出版

王兆基著，木馬出版

香港詩人王兆基（1996-）將歷來關心者，琢磨以各種聲腔，鑿成神貌多變的首本詩集《阿修羅時間》。首先感受強烈的，當是良好的現代詩技術，狀寫香港離島山村街道，而能「觀物如我」。其次是詩人無辜負中文系本色，諸典故的暗嵌與翻轉隨處可見，卻非僅止於呼喚李白李斯李聃李逵，廣泛的閱讀使各種文本並列，焊接對象包括歌詞，佛經，新聞，廣播，與前行者對話後成為祕密的合唱。其三是對現實的回應──雖然詩集中也有泛顯身體愛欲的幾首：河床上的菩薩蠻，潮騷清晨粗重的寶塔；或近距離拍攝一幀幀家人肖像──但比例更多的，是香港在抗爭運動後的「浮標」狀態，在一個大限和另一個大限之間，「兩頭唔到岸」的各種難渡。於是有懺有愧，有愛有怒，粵語口語入詩，圖象暗示暗室心象。若詩是語言的寺，《阿修羅時間》允許眾神歇靠，詩人眼神徘徊於生靈與草木，心神領會過傷口與港口，「不要捐棄米粒的路徑／即使暴力在星期三降價」。（oliviercong）

