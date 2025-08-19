【家庭plus．柴米油鹽】蔬食 嘗出幸福味

圖／張慰慈

信仰對我來說一直都不是一個神祕力量的追求，而是學習增長智慧、改善自己生活的一種方式，以得到自身和人生更好的修正。

年輕時，因為工作五湖四海處處征戰，應酬場子裡什麼樣的山珍海味都一一嘗遍，對於「吃」，這幾年我卻有截然不同的體驗。尤其這些年在心靈成長的追求上，花了比較多的時間去努力，慢慢地轉化了生命中物質與靈性需求的平衡，而後者的比重其實更是有增無減，前者則反之。

有一天，我看家裡的毛孩子們吃飯時互相爭食，突然關注起一件一直都存在，我們卻沒有特別思索的事，就是幾乎所有的動物都為搶食產生巨大的爭鬥，也因為被入口的欲望引誘而喪失生命。口欲是原始欲望中最危險的，也最容易讓人失去把持的貪求。

所謂佛性、人性、獸性，我們在中間，透過修行，希望能靠近佛性多一些，那麼慈悲與同理心就會升起一些。如果往獸性靠攏，那麼掀起的欲望就會再高一點，宮崎駿先生拍攝的《神隱少女》裡，那對變成豬的父母，總歷歷在目，讓人警醒。這世界的墮落就會更加沉淪。

我喜歡詢問身邊的朋友，分不分得清身體的需要和心裡的欲望兩者之間的差別？一個很簡單的試驗，下次大家生病身體不舒服時，感覺一下那時的胃口和自己當下吃得進的東西，那是身體防禦系統啟動後做的把關，會發現那些平日特別喜愛的食物，可能都會被虛弱的自己所厭棄。關閉食物進入（沒有胃口），更是直接的反應。這是值得我們關注的事。

老派的做法是吃才有力氣，但是其實更多時候，大家應該要好好傾聽身體和自己的對話。人過中年，我們早已囤積了太多多吃的東西在體內。葷食攝取比較重的朋友，請不要放棄親近蔬食的機會，即使一週兩天也很好，這是一個開始，調整自己傾斜的習性。

夏季氣溫高，加添了蔬食入口的滋味。我自己每天一早會準備一大份蔬食，然後分著三餐，再配上其他東西食畢，適當的食物遠比好吃的食物讓身心整體受惠。若只耽溺在滿足口欲上，那麼就是向獸性再靠近一點喔！

今年夏至這一天，我吃了令自己感到快樂的食物，因此感到平安與自在。把寺裡採回的香椿葉和豆腐抓在一起，只用了一把鹽就香氣撲鼻，佐糙米飯和煎軟的南瓜。我坐在板凳上倚著門，把手洗乾淨，直接捏成團放入口裡。窗外的草地彷彿瞬間變成海洋，我甚至幾乎聞到了海風吹過的味道……瞇起眼，享受這一切。

民以食為天，調整生活上的傾斜，可以從民生必需的一項開始，會發現原來幸福是有味道的。試試？

