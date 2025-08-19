【家庭plus．香草隨食札記】芋頭 餐桌百搭選手

對忙碌的農家來說，芋頭是夏季菜園中最可靠的作物之一。

文、圖／蔡以倫

在淡水鄉間的夏季田園，芋頭是極為常見的作物。從在地老農到新住民媽媽，無不愛種芋頭。或許是因夏季蔬菜少，芋頭耐熱、耐濕，種植管理相對簡單，對忙碌的農家來說，是夏季菜園中最可靠的作物之一。

香草園旁濕地角落，有叢紅梗野生芋，塊莖細小，芋心也不大，每年都自顧自地生湠。起初我還疑惑：這些芋頭這麼小，何時才能長大？後來才知，那些是自然繁殖的「野種」，農家栽種商業品種，是那結實壯碩的檳榔心芋。

芋頭的價值，不僅來自它在田裡的可親易種，更在於它是餐桌上的百搭選手。它既可當主食，也能化身各式點心甜品──芋冰、芋泥、芋粿巧、芋圓、芋頭酥、芋頭糕……熱食冷飲、鹹甜皆宜，是台灣常見特色美食。

小時候也納悶，為什麼稀鬆平凡的米粉湯，加了熬煮入味的芋頭和配料後，整鍋湯就升級成餐廳高價料理？那一口芋頭綿香鬆軟，在嘴裡化開，彷彿連湯頭都變得溫柔了起來。長大後才懂，那是芋頭的魅力──不是搶眼主角，卻總能讓整鍋菜更有靈魂。

芋頭營養豐富，含有膳食纖維、鉀、抗性澱粉與維生素礦物質，有助腸道健康、血壓與血糖調節。每100克熱量約128大卡，是低脂低糖、無麩質的健康選擇。但坊間芋頭甜品熱量爆表，還是以原型食物為佳。

做為天南星科植物，芋頭草酸含量高，生食容易刺激口腔與腸胃，務必煮熟再食。腎功能不佳、腸胃敏感、痛風或糖尿病患者，也應斟酌攝取。

雖然稱不上是亮麗高調的明星食材，芋頭卻總在不聲不響間，帶來滿滿滋養與安慰。從田野到餐桌，它是屬於台灣土地的紫色溫柔，也是家庭廚房中，最踏實的日常風景。（作者為淡水香草街屋主人）

