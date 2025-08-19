自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】人快樂 活得久

2025/08/19 05:30

人快樂 活得久人快樂 活得久

文／王新偉

94歲的波克夏執行長巴菲特在股東會上，給了年輕人投資以外的智慧建議：「快樂的人活得更長久。」

快樂，是一種享受。簡單言之，能從事自己喜歡的事物，就是一種快樂。一直以來，我試著選擇讓自己快樂的生活方式：知足常樂、自得其樂、助人為樂⋯…

有一天，我收到一張獎狀，那是衛福部為表彰捐血人熱心社會公益、捐血濟助病患而頒發的獎狀，我因捐全血達120單位而獲此殊榮。獎狀上還寫著：「關懷生命，義行可風」。這年頭，能收到讀書以外的獎狀，很不簡單。於是，我引以為樂。

期望生命活得長久，是大多數人的願望，我也不例外。如果同時擁有健康和快樂，我相信，再不圓滿的人生也是一種美麗人生了！

