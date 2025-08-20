【藝術文化】布拉瑞揚舞團美巡終站合體國美館 團員返台充滿感激

布拉瑞揚舞團完成首次美巡演出。（布拉瑞揚舞團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在文化部支持下，布拉瑞揚舞團（BDC）今年首度赴美國與加拿大巡演，自7月下旬起前往美國、加拿大等6個不同的藝術節慶與特別演出，並於8月16日在美國新墨西哥州聖塔菲市當代原住民藝術博物館（MoCNA），為該館與國美館共同策畫的展覽「破土」進行揭幕演出。舞團與國美館在MoCNA的合體，不僅為美巡畫下圓滿句點，也可說是台灣文化透過各種形式，持續在海外發光。

「破土」參展團隊與布拉瑞揚舞團在MoCNA合影。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

歷經1個月的風塵僕僕，昨（19）日回到台灣的團員們受訪時表示，好感謝在舞團創團的第10年，能有這樣珍貴的機會可以前往美國分享。細數沿途所經各種表演場館，包括劇場、大帳篷、中央公園、河邊、美術館等，團隊表示，這是舞團「首次」，也是相當新奇的旅程，「是非常珍貴的經驗還有學習之旅，我們非常珍惜。」

團隊也提到，聖塔菲是很漂亮的城市，他們在博物館演出《路吶LUNA》作品選粹，收到很令人開心的反饋，舞團演出結束後，場館特別跟他們說，BDC的演出，是MoCNA自開館以來，第一次有表演團體演完後，觀眾全體起立熱烈鼓掌，讓館方人員驚豔之餘也與有榮焉，頻頻感謝舞團能從台灣帶來這麼棒的作品。

駐休士頓辦事處台灣書院表示，聖塔菲是美國原住民族群集中的文化重鎮，同時是美國原住民當代藝術與教育中心，也是維繫當地傳統與推動國際交流的重要據點。此次國美館展覽開幕與布團演出時程，配合聖塔菲最大年度盛事「原住民市集」，吸引許多國內外文化藝術愛好者與觀光旅客共襄盛舉，讓布拉瑞揚舞團本次美國巡演的最終站更具意義。

