自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】布拉瑞揚舞團美巡終站合體國美館 團員返台充滿感激

2025/08/20 05:30

布拉瑞揚舞團完成首次美巡演出。（布拉瑞揚舞團提供）布拉瑞揚舞團完成首次美巡演出。（布拉瑞揚舞團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在文化部支持下，布拉瑞揚舞團（BDC）今年首度赴美國與加拿大巡演，自7月下旬起前往美國、加拿大等6個不同的藝術節慶與特別演出，並於8月16日在美國新墨西哥州聖塔菲市當代原住民藝術博物館（MoCNA），為該館與國美館共同策畫的展覽「破土」進行揭幕演出。舞團與國美館在MoCNA的合體，不僅為美巡畫下圓滿句點，也可說是台灣文化透過各種形式，持續在海外發光。

「破土」參展團隊與布拉瑞揚舞團在MoCNA合影。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）「破土」參展團隊與布拉瑞揚舞團在MoCNA合影。（駐休士頓辦事處台灣書院提供）

歷經1個月的風塵僕僕，昨（19）日回到台灣的團員們受訪時表示，好感謝在舞團創團的第10年，能有這樣珍貴的機會可以前往美國分享。細數沿途所經各種表演場館，包括劇場、大帳篷、中央公園、河邊、美術館等，團隊表示，這是舞團「首次」，也是相當新奇的旅程，「是非常珍貴的經驗還有學習之旅，我們非常珍惜。」

團隊也提到，聖塔菲是很漂亮的城市，他們在博物館演出《路吶LUNA》作品選粹，收到很令人開心的反饋，舞團演出結束後，場館特別跟他們說，BDC的演出，是MoCNA自開館以來，第一次有表演團體演完後，觀眾全體起立熱烈鼓掌，讓館方人員驚豔之餘也與有榮焉，頻頻感謝舞團能從台灣帶來這麼棒的作品。

駐休士頓辦事處台灣書院表示，聖塔菲是美國原住民族群集中的文化重鎮，同時是美國原住民當代藝術與教育中心，也是維繫當地傳統與推動國際交流的重要據點。此次國美館展覽開幕與布團演出時程，配合聖塔菲最大年度盛事「原住民市集」，吸引許多國內外文化藝術愛好者與觀光旅客共襄盛舉，讓布拉瑞揚舞團本次美國巡演的最終站更具意義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應