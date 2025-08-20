自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國美館虛迷山打造台版山海經 交織神話與當代社會省思

2025/08/20 05:30

「虛迷山（Mount Ecstasy）」是當代藝術家姚瑞中擔任原作與概念指導，企圖建立台灣自己的《山海經》。（ANPIS FOTO王世邦攝，國美館提供）「虛迷山（Mount Ecstasy）」是當代藝術家姚瑞中擔任原作與概念指導，企圖建立台灣自己的《山海經》。（ANPIS FOTO王世邦攝，國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館推出全新沉浸式展覽「虛迷山（Mount Ecstasy）」，邀請當代藝術家姚瑞中擔任原作與概念指導，攜手新媒體藝術家郭一及實驗電子音樂創作者Meuko Meuko共同創作，運用3D遊戲引擎與沉浸環繞音效，交織神話奇想與社會觀察，帶來多感官體驗。即日起至9月21日在國美館U-108 SPACE登場。

國美館指出，本展不僅呈現跨域合作與數位媒材的可能性，也藉由幽默與荒誕隱喻對當代社會提出觀察與省思，展覽核心靈感來自姚瑞中近期的「小迷因」系列繪畫，延伸其對台灣社會、科技發展與歷史的荒誕觀察，重構融合神話寓言與當代社會的虛構宇宙。展名呼應佛教與印度神話中的「須彌山」意象，轉化為屬於當代台灣的精神景觀，結合海國傳說、資訊幻象與靈性派對，呈現虛實交錯的文化景觀。

姚瑞中受訪時表示，這一系列創作的目標是建立台灣自己的《山海經》，希望能激勵更多年輕創作者發揮創意，創建屬於自身民族的神話傳說。他指出，《虛迷山》採用第一人稱視角，並以360度投影呈現在U-108沉浸空間，現場亦展出其兩件原作，引導觀眾進入體驗。

至於作品的設計理念，姚瑞中解釋，創作過程刻意模糊真實地理與虛構傳說的邊界，讓觀眾在其中自行辨識。《虛迷山》的影像腳本由9個場景構成：包括燃燒地球與魔王對峙的「虛迷世界」、眾神衝浪競速的「海國爭霸」、觀音主持的「人間派對」、美人魚女團與UFO交織的「偶像時代」、飛車追逐的「飛車追愛」、展現未來科技與宗教元素的「仙界科技」、戰場與修行的歷程，以及佛陀光束接引的「最後考驗」與歡慶「輪迴轉世」。作品以循環銜接的形式，回應輪迴與時間的概念。

