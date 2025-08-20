【藝術文化】Twincussion雙打擊×雙鋼琴 探索聲響無限可能

雙子二重奏簡任廷（左）與簡任佑，將與鋼琴家盧易之與汪奕聞共同呈獻「雙打擊× 雙鋼琴」音樂會。（雙子二重奏提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雙胞胎打擊樂家簡任廷與簡任佑將於8月26日在台北國家音樂廳舉辦一場特別的「雙打擊×雙鋼琴」音樂會，簡任廷說，「這是我們今年很重要的一場企畫，特別邀請兩位國內頂尖鋼琴家盧易之和汪奕聞一起演出。」

對於這次音樂會罕見的雙鋼琴與打擊樂編制，簡任廷說，除了想探索打擊樂與鋼琴聲響間的無限可能與聲響邊界，還特別邀請了雅典奧運開幕作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas） 創作具有新音樂特色的《搖籃 La Cuna》，將進行亞洲首演；音樂會其他曲目還包括巴爾托克結合對位與民謠元素的經典作品《雙鋼琴與打擊樂器奏鳴曲》，以及荷蘭作曲家雅各布．特．費爾德豪斯（ Jacob TV ）節奏狂野、畫面感強烈的《淘金熱 Goldrush》，3首風格迥異的作品，希望為觀眾帶來截然不同的音樂體驗。

請繼續往下閱讀...

「雙子二重奏 Twincussion」曾於2023年獲得美國國務院「Center Stage」肯定，赴美巡演1個月，傑出表現讓人大讚是台灣之光；今年11月，他們將代表台灣巡迴美國華盛頓、德州等多地，展現台灣音樂的獨特魅力。還有一個好消息是，他們最近榮獲華盛頓藝術協會邀請，成為2025/26樂季藝術家，與馬友友、五嶋綠等世界級音樂家同列樂季名單，成為該季少數受邀的亞洲團隊之一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法