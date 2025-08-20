自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】Twincussion雙打擊×雙鋼琴 探索聲響無限可能

2025/08/20 05:30

雙子二重奏簡任廷（左）與簡任佑，將與鋼琴家盧易之與汪奕聞共同呈獻「雙打擊× 雙鋼琴」音樂會。（雙子二重奏提供）雙子二重奏簡任廷（左）與簡任佑，將與鋼琴家盧易之與汪奕聞共同呈獻「雙打擊× 雙鋼琴」音樂會。（雙子二重奏提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雙胞胎打擊樂家簡任廷與簡任佑將於8月26日在台北國家音樂廳舉辦一場特別的「雙打擊×雙鋼琴」音樂會，簡任廷說，「這是我們今年很重要的一場企畫，特別邀請兩位國內頂尖鋼琴家盧易之和汪奕聞一起演出。」

對於這次音樂會罕見的雙鋼琴與打擊樂編制，簡任廷說，除了想探索打擊樂與鋼琴聲響間的無限可能與聲響邊界，還特別邀請了雅典奧運開幕作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas） 創作具有新音樂特色的《搖籃 La Cuna》，將進行亞洲首演；音樂會其他曲目還包括巴爾托克結合對位與民謠元素的經典作品《雙鋼琴與打擊樂器奏鳴曲》，以及荷蘭作曲家雅各布．特．費爾德豪斯（ Jacob TV ）節奏狂野、畫面感強烈的《淘金熱 Goldrush》，3首風格迥異的作品，希望為觀眾帶來截然不同的音樂體驗。

「雙子二重奏 Twincussion」曾於2023年獲得美國國務院「Center Stage」肯定，赴美巡演1個月，傑出表現讓人大讚是台灣之光；今年11月，他們將代表台灣巡迴美國華盛頓、德州等多地，展現台灣音樂的獨特魅力。還有一個好消息是，他們最近榮獲華盛頓藝術協會邀請，成為2025/26樂季藝術家，與馬友友、五嶋綠等世界級音樂家同列樂季名單，成為該季少數受邀的亞洲團隊之一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應