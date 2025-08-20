【藝術文化】第2屆繪本及圖文書創作新秀獎勵開徵

（圖：文化部提供）

文化部第2屆「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，自即日起展開至9月30日止，未曾出版或曾出版2本以內的繪本或圖文書的本國新秀創作者均可申請，將徵選30名創作新秀，提供每名60萬元獎勵金及陪伴創作的培力輔導機制。文化部長李遠表示，繪本對於創作者及文化內容的推廣、行銷，都是極具扶植潛力的文本。因此，包括創辦新秀獎勵、繪本及圖文書學校、金繪獎等，都是從挖掘新人、創作培力、出版、推廣行銷，建立一套最完整的支持體系。

文化部說明，新秀獎勵創作期程以1年為原則，除獎勵金外，將由評審委員擔任導師，展開個別輔導、小組共學，同時也辦理課程、出版媒合會等一系列培力輔導機制，持續陪伴創作並與業界接軌，更可結合翻譯出版獎勵，協助外譯推廣。相關要點及文件，詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。（文：記者凌美雪，圖：文化部提供）

