【自由副刊】 羅毓嘉／活像是富士急的鬼屋
◎羅毓嘉
．
鏡子裡的人伸手把燈光滅了
地面上有血，屋角吹起了冷風
有人即將要從那裡跳出來
而我點點頭
而他躲回了角落
我們活著，像是富士急的鬼屋
．
口香糖在椅子上
等著下一條牛仔褲來坐
它曾被嚼過十七分鐘
看過兩段廣告
聽過一次電話分手
它活著像富士急的鬼屋
．
走得通的地方都是牆所允許的
手冊寫著
「只到這裡了」
鬼屋裡的公車等著從誰身邊駛過
所謂出口不過設計剛好的恐懼
活不過像是富士急的鬼屋
．
沾著霉味的單人床墊有誰會來躺呢
沒有對話框的聊天室
又有誰願意留下半截遺囑
．
打開沒有訊號的電視機
正在自動播放下一集
它播過一段廣告
演過兩次電話裡的分手
隊伍沒有盡頭，只是不動比較舒服
口香糖在椅子上等著下一條牛仔褲來坐
活得像是富士急的鬼屋
．
是拍立得洗不出來的照片吧
是空蕩的公車站牌等不到的乘客吧
誰正發售著明日的門票
我們活著
在富士急的鬼屋
