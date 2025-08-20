【自由副刊】 羅毓嘉／活像是富士急的鬼屋

◎羅毓嘉

◎羅毓嘉

．

鏡子裡的人伸手把燈光滅了

地面上有血，屋角吹起了冷風

有人即將要從那裡跳出來

而我點點頭

而他躲回了角落

我們活著，像是富士急的鬼屋

．

口香糖在椅子上

等著下一條牛仔褲來坐

它曾被嚼過十七分鐘

看過兩段廣告

聽過一次電話分手

它活著像富士急的鬼屋

．

走得通的地方都是牆所允許的

手冊寫著

「只到這裡了」

鬼屋裡的公車等著從誰身邊駛過

所謂出口不過設計剛好的恐懼

活不過像是富士急的鬼屋

．

沾著霉味的單人床墊有誰會來躺呢

沒有對話框的聊天室

又有誰願意留下半截遺囑

．

打開沒有訊號的電視機

正在自動播放下一集

它播過一段廣告

演過兩次電話裡的分手

隊伍沒有盡頭，只是不動比較舒服

口香糖在椅子上等著下一條牛仔褲來坐

活得像是富士急的鬼屋

．

是拍立得洗不出來的照片吧

是空蕩的公車站牌等不到的乘客吧

誰正發售著明日的門票

我們活著

在富士急的鬼屋

