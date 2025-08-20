自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 羅毓嘉／活像是富士急的鬼屋

2025/08/20 05:30

◎羅毓嘉◎羅毓嘉

◎羅毓嘉

鏡子裡的人伸手把燈光滅了

地面上有血，屋角吹起了冷風

有人即將要從那裡跳出來

而我點點頭

而他躲回了角落

我們活著，像是富士急的鬼屋

口香糖在椅子上

等著下一條牛仔褲來坐

它曾被嚼過十七分鐘

看過兩段廣告

聽過一次電話分手

它活著像富士急的鬼屋

走得通的地方都是牆所允許的

手冊寫著

「只到這裡了」

鬼屋裡的公車等著從誰身邊駛過

所謂出口不過設計剛好的恐懼

活不過像是富士急的鬼屋

沾著霉味的單人床墊有誰會來躺呢

沒有對話框的聊天室

又有誰願意留下半截遺囑

打開沒有訊號的電視機

正在自動播放下一集

它播過一段廣告

演過兩次電話裡的分手

隊伍沒有盡頭，只是不動比較舒服

口香糖在椅子上等著下一條牛仔褲來坐

活得像是富士急的鬼屋

是拍立得洗不出來的照片吧

是空蕩的公車站牌等不到的乘客吧

誰正發售著明日的門票

我們活著

在富士急的鬼屋

