藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 鄭聿／螞蟻

2025/08/20 05:30

◎鄭聿◎鄭聿

◎鄭聿

我極少看到螞蟻單獨出沒，在流理台或白牆面爬過一、兩隻，也深知牠們一定是揪團行動：在那附近大概會發現還有一整排，而一整排的背後，隱藏著某種魔術表演，像是一條彩帶無止盡從嘴巴拉出來。

離家長途跋涉去他方，不小心落下幾隻，遠征仍要繼續下去，這是螞蟻界的冰與火之歌遊騎兵。數量再多都是小小的，即使刻意捏掉，內心的罪惡感也是小小的；我不免想到電影裡的巨型怪獸一腳踏進大城市，人們尖叫落荒而逃的模樣……對待死亡之輕重，也跟尺寸體積有關嗎？

有次去沖繩，我跟鹿開著車從南到北繞了本島一圈，先後入住幾間民宿，其中一間位於北端的國頭村，屋子後面走出去便是海邊。我不會說我們選的海景房到處布滿螞蟻（雖然感受很雷同），比較接近的譬喻是為了美食而排隊，走了一隻，立刻遞補上一隻。我們始終找不到螞蟻熱愛的餐廳開在哪裡，又由於身在外地，興起大批整頓的情緒成本很高，只好簡單處置或催眠自己。一時不能消化，也有了〈阿根廷螞蟻〉主角的心情：「之前住過那些地方的螞蟻，固然看起來數量龐大，但是可以碰觸到，也可以移除，就跟貓咪、兔子一樣。而我們現在面對的敵人卻像霧，像沙，你用盡全身的力量也不能奈他何。」

相較於魔術，牠們在卡爾維諾的筆下，更宛如魔法，是力量強大的禁咒。「螞蟻兩個字，在那個時候，根本表達不出我們此刻面對螞蟻受到的驚嚇。」不知道寫出這故事的卡爾維諾怕不怕螞蟻？

我怕極了。並非看到鬼或擔憂壞事發生的那種怕，而是遇上幾隻尚可獨自面對，甚至出手（必要時念幾句佛號）。但集體現身之際，會令我寒毛豎起、微微發顫、很不自在。未知數加上未知的產地，難怪在《獵人》跟《我獨自升級》裡，螞蟻化為人形，全是反派。

任何故事都需要反派。反派無所不在。反派無法根除，只能從這裡趕去那裡，因為牠們跟這個社會已經形成互利共存的生態。

又一年夏日，螞蟻突然降臨在我家廚房，本以為是天氣熱起來的關係，食物殘留的味道或陽台的垃圾桶吸引了牠們。我深吸一口氣，撳掉一隻是一隻。正當我跟鹿預計出國的前夕，在我的房間，牠們居然沿著窗邊，攻占了桌上的自動餵食器，開開心心搬運著貓的乾糧――螞蟻是世界級舉重冠軍我懂，可乾糧在密封的蓋子裡啊。

難道真的有魔法？而且我房間離廚房很遠，這中間亦不見螞蟻爬過的行蹤。該不會是從窗外入侵的吧。我果斷丟掉乾糧，拆開餵食器，清洗了一遍。覺得不安，又拿出螺絲起子，堅持拆得更零碎，再清洗一遍。

接著細想：這樣有用嗎？不如買台新的？研究之後，我才了解市面上各種機型，沒有一款可以完全隔絕蟻蟲如真空。看了看我家的貓――薯條這名字對於我等困境，無疑是雪上加霜，很不吉利。我得狠心一點。

「還是我們取消旅行？」我對鹿說。

「為了螞蟻？」

「為了薯條！」

這群隨時會鑽進餵食器的遊騎兵，似乎也鑽進了我的腦袋。到這個地步，已跟螞蟻無關了，而是精神上的搔癢，向四方擴散開來；就算我是電影裡的巨獸，也會被大量黑影吞噬的。

起初，餵螞蟻藥不在選項，因為貓睡我房間。後來鹿表示，還是去買來放在陽台吧，先解決廚房的再說。同時他察覺廚房有個禮盒，一打開，裡面的兩瓶醋竟成了蟻窩（來自鹿的轉述，他叫我千萬別看）――難不成這是一切的源頭？

餵藥即餵毒，且有效。廚房的螞蟻一天比一天少，奇妙的是，遠在另一端我房間的那些也全部消失了，彷彿這屋子有著人類不曉得的暗道，從牆壁的裂縫、從天花板的另一面、從神祕的曲折的其他維度空間，正互通有無……我們好像住在一個類宇宙蟲洞的地方？

螞蟻不可能自我家（或地球上）滅絕，一定會留下獨特氣味，等著再回歸，但牠們不是每一次都離我這麼近。〈阿根廷螞蟻〉的結尾，主角沒有成功清除掉天災般的螞蟻，卻一度站在高處，忘記自己的屋子爬滿黑色螞蟻、暫時擺脫了時時刻刻的焦慮，隔著距離俯視那個地方原本該有的樣子，幾乎就是天堂；有時我也需要這樣站遠一點，去看待人生的難題。

出國終於成行了，放下心中的大石，萬物得其所哉，無憂的薯條真可愛。我又想起什麼，轉頭問鹿：那兩瓶醋……是不是你帶回家的？●

