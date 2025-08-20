【自由副刊．愛讀書】 《東京日日3》

《東京日日3》 松本大洋著，馬世儀譯，大塊文化出版

松本大洋著，馬世儀譯，大塊文化出版

改變需要多大的勇氣？漫畫家松本大洋（Matsumoto Taiyou，1967-）以《東京日日》一連三集拋出這問題。資深漫畫編輯鹽澤經過第一集的中年裸辭，第二集拜訪和邀約所有他心儀的漫畫家或重出江湖或突破創作瓶頸，參與他獨自創辦的新漫畫雜誌，讀者大概已知道，他不只是在開展個人的英雄之旅。而是，一旦有一個人踏上了追尋個人價值和撼動傳統體制和結構的過程，在蝴蝶效應之下，所有與他相關之人，都會經歷一場叩問自身靈魂的旅程。到了第三集，鹽澤所面對的挑戰是，如何說服經銷通路和各大書店願意寄售一本寂寂無名，也沒有巨大企業在背後支撐的新雜誌？在這旅途中的挫折和恐懼，一直內歛忍耐，同時也有各式內心交戰的鹽澤如何面對？《東京日日》不只是日本漫畫家的創作困獸鬥眾生相，同時是漫畫產業裡，不同個性特質和事業取向的編輯，如何順應或突破機械化操作般的創意生產線。無論是理想主義漫畫迷鹽澤、溫暖的陪伴型編輯林小姐，或唯利是圖的小學社總編，都能找到各安其位的方式做出貢獻。非常寫實，非常熱血，掩卷良久仍會想起鹽澤在最後說出的：「真正的喜悅來自這一整段……伴隨著痛苦和煎熬的創作旅程。」（獨眼貓）

