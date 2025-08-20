【家庭plus．X碰到了Y】兒子草食男 一切隨緣

圖／達志影像

文／吳娟瑜

兒子阿彬一表人才，待人有禮，逢人就笑，這樣優秀的大學碩士生，卻一直沒有女朋友的影子，媽媽秀如實在著急了。

有一天，週末的夜裡，秀如發現兒子還在房間裡，她忍不住大聲地問：「怎麼不出去玩，沒有喜歡的女生嗎？」不問則已，這一問，兒子竟衝出房間，鐵青著臉，他用盡全身力氣，大聲吼著：「為何把我教成這樣？」

請繼續往下閱讀...

阿彬的爸爸當年是到處留情的渣男，外遇多次，勸也勸不回，秀如在阿彬小學三年級正式離婚，她發誓教對兒子，希望他未來是個體恤女性、尊重女性，而且擁有一個幸福美滿的婚姻生活。

不料，一路辛苦栽培的結果，如今，兒子睜大眼睛，怒紅著臉，毫不客氣地指責：「妳把我教成草食男了，我都不敢追女生。」

「草食男？什麼是草食男？」秀如在好友聚會裡，忍不住問大家。「草食男是說Gay嗎？」「不是啦，是不食人間煙火的男生？」「不對，不對，是說30歲左右的男性，對追求異性、追求成功沒有野心，就是喜歡平平淡淡過日子。」最後是見多識廣的晴馨提出「草食男」的正解，晴馨在媒體界出身，多年擔任主管的歷練，自然明白「草食男」一詞來自日本流行語，她還說：「秀如，妳別緊張，妳把兒子教得中規中矩，也沒什麼不對，假如我家有女兒，我倒是想跟妳結親家哩！」

七嘴八舌之間，好友也紛紛發起牢騷，李珍說：「我家女兒跟我明講──她這輩子不結婚，叫我別等著做奶奶。」蕙玉則說：「兩個兒子各一棟房子都準備好了，一個有女朋友的兒子，他只願同居，不肯結婚；另一個兒子跟你家兒子很像，也是草食男，長大後，竟然變得內向了。」

最後大家找到一個結論：「這個世代的兒子女兒不知道想些什麼，就說不婚不生，唉啊平安就好，我們做老媽的，管不動了，一切順其自然吧！」

秀如在老友下午茶聚會後回到家，鼓起了勇氣想對上週的親子衝突做個和解，不想整天只能看著兒子的背影，兩個人彷彿陌生人。阿彬心平氣和地坐到媽媽身旁，他首先開口：「媽，對不起，上次我對妳口氣不好，其實我也不像有人說的草食男，走不出家門，追不到女生。我在高中喜歡過一個女生，她是同班同學，結果我告白後，她說課業為重，叫我不要打擾她，所以，後來我就變得在教室不太講話，她看到我，頭就撇開，我很洩氣，後來上大學，我們在不同大學，我鬆了口氣，卻也不再……」

母子倆在客廳邊吃水果，邊聊心事，秀如感到前所未有地欣慰，她已經學會不要有太多批評指導，兒子不是三歲小娃娃，如今，他要的是一位聽眾，就是靜靜地聽，讓他自己找到人生的出路吧！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法