【家庭plus．一人一故事】同理心的缺席

圖／陳佳蕙

文／呂政達

第二天要去台中給師父慶祝生日，兒子半夜不睡覺，一直踱進我的房間，坐在床邊。他的看護要他去睡，兒子連說：「我可以走了。」

知道兒子語言結構的人，就知道這句話的意思是「你走吧。」但是，兒子讀懂別人的意思嗎？如果擁護「自閉症缺乏同理心」的人肯定會說：「不會，因為他們沒有同理心。」但是，同理心不可測量，無法捉摸，也不是具體的某種能力，我想起莊子：「你不是魚，怎麼知道魚不會快樂？」但，或許有一天你會遇到一個讀心術的人，告訴你：你不是自閉症，你怎麼知道我不知道魚的快樂？

我兒子就讀得懂快樂的訊息，當父母和同伴呈現快樂情緒時，他會自然流露笑臉。我想自閉症者也不願沉浸在一個過於負面的情境，那是一種感染力。親戚的兒子是高功能自閉症，當他媽媽和別人爭吵時，他在一旁就顯得非常不安，發出怪聲音。

臨床諮商中，將同理心定義成「設身處地感受他人的能力」，從而說自閉症者缺乏同理心。其實隨著研究者的目的，同理心有許多種定義，它演變成道德判斷、情緒勒索、政治正確，甚至是責備人的藉口。你有沒有遇過，在各種人際關係中，當你不順他人的意時，對方就拋來一句：「你這個人，就是沒有同理心。」耶魯大學心理系教授保羅．布倫還寫了一本書，反對同理心，也反對用同理心看待自閉症。

其實，同理心最少就有「情緒同理」、「認知同理」、「理性同理」這些種類，人們常用來判斷自閉症者的是「情緒同理」。對自認為正常的人身上，這也不是簡單的能力，看一下台灣的國會新聞就知道了。保羅．布倫說：「你痛苦所以我痛苦，我能感受你的感受，這才是我這裡所要討論的同理心。」

美國詩人惠特曼在《草葉集》裡說：「我不問受傷的人是什麼感覺，而是自己成為受傷的人。」

可以存在這樣的人類社會嗎？也許我們就可以進到世界和平了。所以，我覺得不可以用同理心來判別自閉症，直到我們自己也成為自閉症。同理心並沒有在自閉者身上缺席，而是整個人類的表現，都在同理心裡缺席。

當無人機和飛彈滿空飛舞，我想帶著兒子去看魚。

