【藝術文化】We TAIWAN大阪3週展演完美落幕 觀眾：這裡是世博真正的台灣館

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自8月2日起連續19天在日本舉辦「We TAIWAN」文化世博，由38組藝文團隊分別在大阪市區3大文化場域，呈獻129場次活動，昨（20）日落幕。據文化部統計， 3週展演共吸引20萬人次；而在活動期間多次到訪與報導的日媒《每日新聞》，更於17日以標題稱讚：「沒有『台灣』的世博會，被軟實力包裹」。

活動期間，每週都不辭辛勞親自赴日，代表文化部長李遠出席主題之夜的文化部政次王時思說，「最高興的是聽到好多人都說這裡是世博真正的台灣館。」王時思說，「We TAIWAN」以主動回應世博主題出發，從視覺、表演藝術、文化科技、文學、電影、繪本等，從全方位的文化內容「向世界介紹台灣」，透過展演的過程，也逐步梳理出台灣文化的主體性，出席交流會的日本議員、設計師等，都對此次策畫表示「非常勇敢」，台灣未來仍然會持續「勇敢」地參與各種國際文化活動。

在安藤忠雄設計的VS.空間展出的「台灣光譜」，最後一個週末的排隊盛況，讓管理人員直呼，「這是從開館以來最長的排隊人潮了。」百年古蹟中央公會堂的管理單位表示，「We TAIWAN」善用各種空間做不同展演，很罕見地讓整個公會堂被打開，觀眾的流動使得整個空間活絡起來，也讓人讚嘆台灣文化的多元創意與視野。

幾乎全程參與的2位主策統籌，其中的文化科技展演製作行政總統籌吳季娟說，策畫執行的過程中，最困難的應該是與行事風格超級嚴謹的日本人溝通，「彷彿爬著蜿蜒山路，滿路都是泥濘與石頭。」但是當聽到公會堂承辦人說「希望你們明年再來，我們會準備好，迎接你們」時，她想，這就是一起走上山頂，看見美麗風景後彼此心裡的悸動。吳季娟說，當觀眾在參與後表示更想去了解真正的台灣時，「我想這應該就是We TAIWAN在世界規畫主辦大型展會的主要目的。」

「台灣光譜」策展統籌林昆穎則說，身為台灣人，「我一直記得最珍貴的文化力量就是先相信。」因為相信，所以選擇先發聲，用作品畫出相信的世界，「We TAIWAN」就是這樣邀請世界走進台灣的行動；19天的展期，最常聽觀眾說「這是一場理解台灣的旅程」、感覺「好像也走過這座島」，而讓他最感動的是，從觀眾的反饋中，他知道：「台灣文化不只被看見，而是被相信了。」

雖不能親赴卻時時關注的李遠說，終戰80年後，「台灣文化不再是任何世界文明的附庸」，文化世博見證台灣人可以信心滿滿將自己的文化，透過世界博覽會展現在世人面前，並獲得喝采。李遠不僅感謝所有團隊的努力，也感謝所有對台灣友善的日本朋友們。李遠也承諾，將把這次的展覽及表演節目於明年搬回到台灣重現，讓無緣赴日觀賞的朋友都有機會看見。

文化部預告，雖然「台灣」無法以國家之名參加世博，但取得世博授權的島嶼之聲「廟埕前的謝神戲」，將正式進入夢洲會場的戶外舞台，自8月26日起，一連3天正式演出。

