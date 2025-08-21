【藝術文化】池上秋收藝術節9月登場 優人神鼓X桑布伊「做一部作品給自己的靈魂」

優人神鼓於記者會現場演出。（台灣好基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、台東縣政府、池上鄉公所及池上鄉農會共同主辦的「2025池上秋收稻穗藝術節」，將於9月推出全新跨界製作《我回來了—做一部作品給自己的靈魂！》，邀請優人神鼓與金曲歌手桑布伊首度合作，透過鼓聲與歌聲交織，引領觀眾回望內心，展開一場關於勇氣、信任與回家的旅程。

優人神鼓表演者（前排）與立榮航空副總經理陳永裕（後排左起）、富邦文教基金會總幹事冷彬、優人神鼓藝術總監黃誌群及創辦人劉若瑀、和碩聯合科技董事長童子賢、台灣好基金會董事長柯文昌、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、金曲歌手桑布伊等人合照。（台灣好基金會提供）

台灣好基金會董事長柯文昌昨（20）日出席啟售記者會時表示，2015年曾隨著優人神鼓在池上演出，2020年又聽見桑布伊唱出來自山林的聲音，因而萌生促成合作的念頭。柯文昌說，很高興在優人神鼓世界巡演前，與桑布伊滿檔行程之間，能完成此次共創，並在池上舉行世界首演。

請繼續往下閱讀...

優人神鼓這次特別攜手以母語創作、致力保存原住民文化的歌手桑布伊，共同打造全新作品。優人神鼓創辦人劉若瑀指出，當聽見桑布伊喃喃述說祖靈智慧時，便決定以他的故事為核心，呈現一個少年勇士的生命歷程，盼透過歌聲與鼓聲的結合，傳遞與自然和諧共處的力量。

桑布伊則將第17屆池上秋收視為一場成年禮。他提到，花東近年歷經颱風與地震，在原住民文化中，大自然的贈與無論好壞，都是禮物。他分享，每次排練前都會在山下土地公廟祈禱順利，並希望作品能鼓勵大家勇敢面對未知未來。

此次演出分為9個章節，從《出發》到終章《慶祝》，描繪少年勇士與自然相遇、成長的歷程，桑布伊將在演出中演唱9首歌曲，並吹奏鳥笛、鼻笛與風笛等多種樂器，以多重角色展現原住民文化的智慧與靈魂對話。演出詳詢兩廳院OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法