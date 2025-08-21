【藝術文化】台灣工藝前進巴黎 聚焦永續與生活美學

陶瓷、金工、竹材等多元材質的展品，詮釋當代家居工藝之美。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣工藝中心將於9月4至8日率領台灣工藝品牌參加全球設計盛會「巴黎時尚家居設計展（Maison & Objet）」，以「Taiwan Crafts & Design（台灣工藝設計）」國家館形式盛大登場。

工藝中心主任陳殿禮昨（20）日出席記者會時表示，本屆展覽以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主題，透過簡單、生活型態、原創、健康、美學及永續等6大核心價值，呈現台灣工藝回應當代生活的創意詮釋。

請繼續往下閱讀...

創辦於1995年的巴黎時尚家居設計展，每年春、秋兩季舉行，至今已邁入第31屆，為全球家居設計界的重要指標。展會每季吸引超過5萬人次，觀展者涵蓋建築師、室內設計師、百貨通路、餐飲及旅宿業者等國際專業買家，是掌握國際趨勢的重要平台。對台灣工藝品牌而言，參展不僅能擴大國際能見度，也成為布局海外市場的重要里程碑。

今年的「Taiwan Crafts & Design」展館，將展出燈飾、家具、家飾及餐廚用品等多款兼具美學與實用性的工藝品，運用陶瓷、金工、紙纖、木藝、石材、構樹纖維與竹材等多樣天然材質。每件作品不僅展現匠人的技藝與美感，也呼應環境意識、貼近日常生活，並具備走入市場的多重價值，呈現台灣工藝文化的深厚底蘊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法