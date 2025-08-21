自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．閱讀小說】 Apyang Imiq／女特務 － 2之1

2025/08/21 05:30

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

◎Apyang Imiq 圖◎唐壽南

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

火車站離家裡很遠，走路半小時，Tama（注1）讓我騎機車，山裡小孩吃飯喝水必備技能。

我今年十四歲，國三，即將會考，分數決定高中或高職。花蓮選擇不多，我家境普普通通，非國立不可。

我們家雖然水泥洋房，但並非那種豪宅，進出大門，車子駛出，鐵門按部就班，水平滑過，大鎖立刻套牢。也並非低收入戶，辦公室填寫學費減免單，世界展望會還是愛心第二春文教基金會，每個月親手畫卡片，感恩資助人那種補助兒童。

部落裡還有人住在五、六十年前蓋的木頭房子，屋頂灰黑水泥瓦片，颱風來臨前，上面壓大石頭，免得被吹走。冬天冷的時候，老鼠躲寒風，瓦斯沒拴緊，老舊管線水果軟糖，漏氣很常見，整間房子燒起來，人就走了，救護車警鈴響徹山谷。

我看過好幾次大火燒木屋，大家趕緊搬家具。最厲害的一次，一個叔叔徒手扛上下雙門電冰箱，腿部爆筋，雙腳半蹲，左右報數，軍隊前進。山羌從十二斤花袋掉出來，反彈柏油路，鏗鏘。還有一次，瓦斯漏氣，認識的學姊平躺馬路，我大聲叫她名字，KimiKimi，翻身俯地，嘴角一大坨口水。

很多人嚎啕大哭，或是嚇得不知該說什麼。濃煙火山爆發，瓦斯味臭豆腐，齊聚欣賞驚世駭俗煙火秀。

失去肯定痛苦，房子重建要多久，家具重新買，我不能失去櫥櫃裡的褲子衣服，若燒得一乾二淨怎麼辦。逃離按時睡眠，深夜聚會又令人興奮。這麼想充滿罪惡感，可人的心裡，終究有些邪惡因子吧。

國小二年級以前，我家也曾是木造屋，木板縫隙填不滿，各色毒蛇自在出沒，青竹絲雨傘節，身材纖細，低調優雅。龜殼花不一樣，塊狀花紋夠囂張，粒粒腫脹不好惹。大伯被咬過幾次，送醫院打血清，回來家裡，腳趾頭一顆大胸部，躺上好幾天。

十四歲，你沒聽錯，已經騎機車，而且騎得很好。其實這根本沒什麼，台灣法律規定十八歲考駕照，但這裡是化外之地、國中之國。管你幾歲，只要會騎，那就是可以騎。

我國小三年級騎腳踏車，四年級騎機車，五年級開汽車。這沒什麼，我學弟甚至二年級已自在甩龍頭，三年級開怪手，生薑田裡面翻土。

部落這麼大，傾斜山坡地，通勤採買娛樂生活，慢慢移動等到死，雙腳天荒地老。有些地方甚至沒路燈，夜晚出門不見五指，發生什麼都難說。

機車路線有規則，村界行政線，裡面隨便隨便。從前不需安全帽，前幾年一個喝醉叔叔，上山大轉彎撞電線桿，臉部重擊，腦漿四溢，老婆都認不出來，從此規定必須戴。聯外小徑也開放，不超越省道就不違法，一條當代土牛溝隘勇線。

警察和原住民的默契，深邃輪廓熟悉臉孔，穿雨鞋打赤膊，戴袖套叼菸屁股，打招呼嘶吼「Ow」，肯定給過，不用盤查，番界中的保留名額。總之，警車出沒，不緊張，不超速，不搖晃，點頭微笑。若鄉長議員提案立法，降低山地鄉考照年齡，給山裡人一條方便路，交通現代化，人人有駕照，肯定高票當選。

每個禮拜六下午，我騎車去車站，再搭電車前往花蓮市。部落很少人補習，非要補也去鳳林，機車繞山邊，小路只要半小時。Tama和Bubu（注2）認為，市區出人的頭地，競爭有苦心，出類能拔萃，就算往返兩小時，也是買兒子功成名就的安心。

班次稀缺，一天四班，錯過換公車，票錢變天價，搭一年也許足夠蓋電動鐵閘門。遲到不允許，鬧鐘提前半小時，早早進月台，滑手機聽音樂。

抵達花火（注3），剩餘黃金兩小時，課前做市區人，先買特大杯決明子紅茶，中藥味爽口，小豆苗買辣芒果甜芭樂小熊軟糖，邊吃邊逛大禹街，後山西門町，衣服標籤「Made in China」。店員強調台灣設計，對岸生產，數量不多，我家只進一、兩件，不帶可惜。開玩笑中國生產不量化，世界最大加工廠。我不在乎，便宜就好，瀏覽試穿一個月，存夠錢再入手。

有時候我會去小阿姨家取貨。她也是市區類型，一開始做酒吧會計，後來做保養品直銷，最近轉代購。LINE群――「秀嬌的日韓精品代購」，秀嬌看準有些物流嫌棄偏遠地區，拒送或運費加價，找買家簽收又擾人，做起市區部落中盤商，託我當人體運輸機，兩、三個禮拜一次，大包小包，不論重量，每趟五十元零用錢。

秀嬌家靠近美崙溪，頂樓鐵皮加蓋，好視野眺望山海之城，晚上尤其漂亮，霓虹燈夜空跳舞。但夏天很可怕，我懷疑她怎麼活下來，鐵皮房子熱到想吐，怎麼不裝台冷氣。

秀嬌說房東的堅持，可以啊，朗讀合約喔，清清楚楚，一個桌子、三張椅子、一個書櫃、一個冰箱……沒有一台冷氣，裝冷氣是你乙方的需求，不是我甲方的義務，一人一半，非常合理！秀嬌說那算了，搬兩台工業電扇吹，白天跑來跑去，晚上返家，多洗幾次澡然後早點睡覺。

長途搭車難免孤單，看市區學生們相聚聊天，笑聲不斷，偶爾落寞。但一個禮拜才一次，別的同學都沒這特殊體驗，離開又回來，就這樣已經半年了。

那一天，一如往常，抵達車站後將機車放置停車格。才走到門口，遠遠熟悉身影，綁著桃紅髮帶，馬尾高高繫起。她一身有夠俗麗，中心黑色緞面，袖子網狀薄紗半透明。菱形網洞中，手臂鬆軟又下垂，下半身緊身皮褲，顯眼褐色亮面簇擁肥厚大腿，簡直一頭豬。七分褲露腳踝，雙腳高跟厚底鞋，點綴幾顆閃亮水鑽。

她一手提包包，一手摺疊扇，屋簷陰影下抖動，蝴蝶袖晃呀晃。我花了好久才認出來，這……不正是「大○○」嗎？喔，不對，是「桂春」，第三組開雜貨店的桂春。

這三個字很想改過來，定居老早半世紀，妹都變姊姨婆，憑什麼標籤伴終身。但情境順利總脫口：「那個……第三組的雜貨店，叫什麼去了……大○○啊！」同學們齊聲回應，店門明明白色「扛棒」，漂亮手繪大紅字，清楚寫「桂春」。

部落裡曾經好幾家雜貨店小吃店，家家開張，家家倒閉。兩年前，Bubu將院子整理成麵店，熱天加賣刨冰，五百萬陽傘撐天空，底下簡單桌椅，Bubu、哥哥Yaya和我輪流顧，傍晚營業。Bubu和Yaya下班又上工，我放學兼差，斜槓家族。一碗乾麵三種口味，蔥花沒固定，麵量不一致，糖水甜度上上下下，營業體質那麼差，慘澹走入歷史。

真正倒閉的原因，是老人們祕密策畫的「實境劇」。附近Payi、Baki（注4）走來，挑椅子坐下，點一碗麵一瓶酒，熱切寒暄好不好爸媽，去工作花蓮市嗎，給過來一個杯子。吃完說：「離開我喔，付錢後面我的小孩。」耳朵逐字翻譯，「Mha ku hay, Bikey pila bukuy ka laqi mu.」意思差不多這樣。拍拍灰塵揚長而去，不留一點點新台幣，當然後面他的孩子也不會給。

孤身顧店的時候最常參與演出，學校每週一堂太魯閣族語課，羅馬拼音P與B、T與D、L與R，老人譏笑我唇齒不清，清濁音不分，舌頭轉錯彎。每每簡單回應：「好」、「對」、「是啊」。我真的好努力了。待梳理清楚，順序排列，已自然而然，結局塵埃落定，無論學校還是部落，每一集我都不及格。

我猜想所有小店均如此，難以招架老人的言語Gaya（注5）。真能生存，肯定有股超然力量。比方離家最近的「真真」，就是第六組超過十年的招牌老店。

真真店長，一個嫁進部落的Teywan（注6），她丈夫小明長得好帥，五官極好，粗壯手臂，黝黑皮膚，性感小肚子。小明禮貌問安，客客氣氣收錢找錢，渾厚低吟：「A li ga to（注7）！」聽一次又期待再聽一次。

真真可不一樣，真真正正勇猛女悍將，兩個大胸部像一頭牛，腿粗得像大象，講話粗里粗氣，頭腦卻精明能幹，從不讓戲劇開演。

我看過她罵那些老人們，「沒有錢就不要來買酒，到底喝多少了，再喝、再喝，再喝就去第七組報到，好好睡一覺，不要……我不可能賣給你，回家！」

第七組是公墓，真真嘴裡簡直無Gaya，說話秩序倫理道德，對她來說，那是什麼東西。明明聽得懂族語卻幾乎不說，國語暴力露骨直接見血。我懷疑那些老人聽了之後，是不是放下酒瓶回家偷哭。

我常在想，也許真真來自外地，而且不是太魯閣族，開起店來，不像我們綁在Gaya之中。桂春亦如此，一口字正腔圓，陰平陽平上聲去聲，比真真更「外地」，也許這正是成功關鍵。若未來開店，肯定找外地人合作，暢通無阻，好好賺錢，安居樂業。劃開濃密情感與人際網絡，新台幣必須是新台幣嘛。

真真和桂春，一北一南，一上一下，一個第三組，一個第六組。

兩家難分軒輊，除了賣東西還代收宅配。部落連路名都沒有，貨運司機找地址，甘蔗田抓老鼠。每一次網路購物，司機總再三電話，確認確認，你家到底在哪裡，外面有花園？右邊黃色鐵皮？還是教會對面？

如果我家花蓮市，網頁key門牌細節，路段巷弄號樓室，一目了然，耳朵多清淨，省話不解釋，描述到令人心累。關於這一點，部落依舊古老年代。

請司機送真真或桂春，按掉通話，輕鬆自在沒煩惱。她們很樂意代墊費用，並貼心提醒，LINE群標記：「@Lowking，包裹送來囉，費用$$$……下課快來拿！」愛心貼圖送出。取貨同時，怎不忍心再一瓶罐裝木瓜牛奶，還是幾顆沙士糖感恩回報。

真比起來，兩家還是有差異，真真門口兩台夾娃娃機，一台扭蛋機，標準TA年輕人；桂春則兼賣生薑辣椒地瓜和蘿蔔，老人好鄰居。

Yaya常跑去找真真和小明聊天，聊他倆愛情故事，婚禮那天殺幾頭豬，或是誰才是第六組最佳男女主角。

但……桂春不一樣，她在我心中永遠一個謎。捲舌絲滑頓點精確，標準到明知道喊大○○……極不恰當，但每次想起她，立刻浮現那三個字，完美腔調限制我貧窮的認知危機，隔著海峽都能聽見對岸清晰呼喊聲。

她怎麼住進這千人部落，沒人說清楚，總之，那棟長條水泥房，就這樣開出琳瑯滿目又受人歡迎的雜貨店。據說，從前長屋是日本交易所，現代生活的開端，貨幣交換的元老。日本人離開後，留給桂春掌握族人的權力，基本機能的運作期限，早上八點至晚上十點，超過自己想辦法。

桂春一個人住在裡面，關起營業時播放的電視，長屋深不見底，洞穴裡面藏什麼。（待續）

注：

1 太魯閣語：父親。

2 太魯閣語：母親。

3 花蓮火車站。

4 太魯閣語：女性耆老、男性耆老。

5 太魯閣語：文化、倫理規範之意。

6 太魯閣語：平地人。

7 日語：ありがとう。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應