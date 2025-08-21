自由電子報
【家庭plus．戲看人生】愛 就是尊重選擇

2025/08/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

八月甫上映的《愛在牛津的一年》（My Oxford Year），一部屬於浪漫愛情，又帶著探討生命意義、家庭親情的溫馨片，描述女主角安娜自幼按部就班，認真走著完美規畫之路，卻在赴牛津求學時，遇上意料外的神祕男主角傑米，而面臨掙扎挑戰。

愛情從來沒有什麼道理，電影節奏輕巧帶出兩人的愛情，開場鏡頭從傑米駕著紅色敞篷車，緊接著跳到安娜的書桌、行李箱內方正的擺放，立刻感受到彼此強烈差異，行事中規中矩，對上玩世不恭，成了雙方好奇、想挑戰……進而相互吸引之處。

傑米看似遊戲人間的背後，有著難以言說的祕密。兩人以「玩玩」為前提交往，起初安娜以為這段關係不可能動搖人生規畫，一年後就會回美國工作，直到撞見傑米與其父爭吵，發現傑米不回家，是為了逃避父親。這對和父母關係親密的安娜來說，完全難以理解，更想一探究竟並幫助傑米。

安娜經常和父母親視訊，彼此都在數著安娜畢業回家的日子，但她愈接近傑米，信心愈動搖，當她終於發現傑米想隱瞞的真相時，忍不住說出「我愛你」，這個示愛明確表達她要留在英國的心意，傑米卻開始拒絕她。

愛情裡經常出現矛盾和拉扯，像是雙人舞般，你進我退、我走你拉回，彼此都充滿期待，在這浪漫初期，雙方都在等待對方先示愛，緊抓著回應權，彷彿先示愛者就輸了。

戲裡著墨不多，卻值深思的是文化差異對親密關係的影響。在君王制的英國，傑米家的城堡象徵不可撼動，其父身上尤其明顯，父親用命令權威方式對待兒子，結果關係愈僵，如傑米說：「我們是英國人，不談自己的感受。」逃避是唯一應對方式，愛情裡的傑米愈逃，安娜向前趨力愈大。

女主角想當拯救者的劇情，和多年前《我就要你好好的》（Me Before You）一片有些類似，兩部戲都傳遞「活在當下」的態度。安娜在返美前夕，憶起他們相遇的第一晚，傑米帶著她體驗街頭小吃，試著實踐她最愛的《湖濱散記》中，作者梭羅所說「從容不迫（living deliberately）的生活，指的不是計畫好一切，而是每分每秒都不能白過，因為生活不過是一連串的瞬間」，她逐漸明白並接受尊重傑米的選擇，只要相伴在當下。

戲的尾聲，傑米與父親和解，一塊回憶童年的親密，父親也說出：「這一切都由傑米決定，我尊重他的選擇。」

安娜決定留在英國「我現在想要的東西不一樣了」，母親乍聽無法接受，直覺地喊「No、No、No，Why？」並追問「妳為什麼要放棄自己的未來，妳太愛做夢」，幾句話出口，四目相對，母親立刻覺察，停下來調整坐姿和態度，慎重地對女兒說「在做出選擇之前，永遠都不會知道是對或錯，但重要的是，得由妳做決定」，「我總說妳的潛力無窮，不只是說妳能做任何事，也是說我們會在這裡支持妳，不管妳怎麼選擇」，尊重對方選擇，真是關係中的好藥方。（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

