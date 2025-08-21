【家庭plus．親子會客室】親子共同成長 創雙贏

親子共同成長 創雙贏

文／劉彥蘭

加入學校的家長會，深入了解後，我驚訝地發現，許多家長都在參加心靈成長與親子教養課程，而非僅限於職場上的進修。這群學習態度認真的學生家長們，的確非等閒之輩，他們不斷提升自己的精神層次。

有一位家長透露，平日鮮少與她對話的兒子竟然告訴同學，他的媽媽五十幾歲仍然每天學習，這讓他感到十分驕傲。

請繼續往下閱讀...

這些家長對於孩子的升學和學習品質自然非常在意，同時也重視自我成長與自我實現。這讓我想起，在我考慮讀博士班之前，當時兩個兒子一個還在襁褓中，另一個在上幼稚園。我與一位博士討論時，曾覺得應該以教育孩子為重，她卻說，應該是親子共同成長。正因為她的這句話，我決心報考博士班。

在攻讀博士期間，我偶爾帶著兒子出國發表論文，讓他跟隨媽媽一起「出國比賽」。這讓他從中體會到讀書的樂趣，理解媽媽工作的內涵，並在他的求學歷程中，潛移默化地成為養分。

的確，在有限的歲月裡，親子共同成長，不再是情感綁架中的犧牲，而是創造雙贏局面的共同成長，這是一幅多麼美好的畫面。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法