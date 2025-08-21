自由電子報
【家庭plus．生活停看聽】探病 別熱情過頭

2025/08/21 05:30

探病 別熱情過頭探病 別熱情過頭

文／小可

最近有一位朋友的夫婿罹癌，手術後須面對化療。消息傳出，身邊親友紛紛獻策，介紹他名醫、療法，建議他該做哪些運動、吃哪些祕方、補品……甚至直接買來送給他。

親友的熱情關懷讓人感動，超過時卻成為壓力與打擾。生病期間體力差，需要休息。朋友川流不息的探訪，支持打氣，雖是善意，有時候也是負擔。尤其於化療、放療期間免疫力較低時，更怕被感染。

此外，所收受的營養品、鮮花、水果等禮物不一定適合病人。朋友說醫師與營養師針對他夫婿所罹患的癌症類別，有清楚的飲食指引，要吃高蛋白、低油脂、低醣的食物。因此，他每日三餐幾乎都是水煮雞胸肉、汆燙五顏六色的蔬菜，使用橄欖油、苦茶油、麻油涼拌，再加一點鹽提味。每餐只吃一個乒乓球大小的飯糰，所有含高糖分的水果都不能吃，只能吃芭樂等比較不甜的水果。

此刻，我願成為懂得尊重、傾聽、安慰、陪伴、為他們禱告的後盾，而非熱情卻不受控的啦啦隊。

