自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】115年度文化部預算編列300億 推文化幣新規畫

2025/08/22 05:30

行政院通過115年度中央政府總預算案，文化部長李遠表示，將努力尋求立院不分黨派委員支持。（記者凌美雪攝）行政院通過115年度中央政府總預算案，文化部長李遠表示，將努力尋求立院不分黨派委員支持。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院昨（21）日通過115年度中央政府總預算案，其中，文化部主管預算編列297億元（加計文化發展基金等約300億元），但須與中央政府總預算一併送請立法院審議。

文化部今年起試辦文化幣13到15歲600點，明年可望與16到22歲青年一樣，都享有1200點並常態發放。（文化部提供）文化部今年起試辦文化幣13到15歲600點，明年可望與16到22歲青年一樣，都享有1200點並常態發放。（文化部提供）

文化部長李遠表示，在《財政收支劃分法》實施及包含前瞻計畫等特別預算屆期情況下，特別感謝中央仍然維持文化部及地方文化建設的預算規模，文化部也將努力與立院不分黨派委員溝通與尋求支持。

文化部說明，相較於去（113）年由行政院送請立法院審議的114年預算數290億元（加計前瞻為304億元），經立法院三讀通過的法定預算數279億元。若以目前行政院通過的115年度文化部預算，約比114年增加約18億元。

文化部指出，115年度預算是李遠上任以來，歷經1整年一項項政策、預算仔細檢討及盤整後，首度完整編列的預算書。整體編列特別考量國際情勢、國內災後重建及文化產業實際需求，對內將透過文化產業發展與文化展演（會）規模，如擴大辦理文博會、國際兒少書展等，以擴大內需；對外則將持續支持台灣文化內容走向國際，延續巴黎文化奧運、大阪文化世博、與外交部共同合作的「歐洲台灣文化年」等經驗，幫助台灣團隊登上國際舞台，拓展「文化外交」的機會。

備受青少年族群歡迎的「文化幣」，也有新的規畫。文化部自112年起發放18-21歲、113年16-22歲文化禮金，每人1200點，創下90%的領取率，以113年人數計算，約計130萬名青年受惠，而透過他們的消費，共增加逾15億的藝文產業商機。

文化部說明，今年起試辦13-15歲600點，至今整體領取率已達73%，預估年底也將達到90%以上。明年度若預算獲得支持，總計有200萬名的13-22歲青年皆享有1200點文化幣，不但將直接挹注如出版、表演藝術、電影等多項文化產業，也將培養更多台灣青少年參與及體驗文化活動。

此外，除延續補助加投資策略，新增許多協助產業升級的計畫；明年文化部也將依《文化基本法》規定，召開4年1度的「全國文化會議」，與全國人民共同討論國家文化政策、文化發展、文化資產保存等相關議題，持續做為政府施政、預算執行的重要依據。期盼文化部審慎提出的規畫，能繼續獲得立法院及國人的理解及支持。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應