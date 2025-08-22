【藝術文化】115年度文化部預算編列300億 推文化幣新規畫

行政院通過115年度中央政府總預算案，文化部長李遠表示，將努力尋求立院不分黨派委員支持。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院昨（21）日通過115年度中央政府總預算案，其中，文化部主管預算編列297億元（加計文化發展基金等約300億元），但須與中央政府總預算一併送請立法院審議。

文化部今年起試辦文化幣13到15歲600點，明年可望與16到22歲青年一樣，都享有1200點並常態發放。（文化部提供）

文化部長李遠表示，在《財政收支劃分法》實施及包含前瞻計畫等特別預算屆期情況下，特別感謝中央仍然維持文化部及地方文化建設的預算規模，文化部也將努力與立院不分黨派委員溝通與尋求支持。

文化部說明，相較於去（113）年由行政院送請立法院審議的114年預算數290億元（加計前瞻為304億元），經立法院三讀通過的法定預算數279億元。若以目前行政院通過的115年度文化部預算，約比114年增加約18億元。

文化部指出，115年度預算是李遠上任以來，歷經1整年一項項政策、預算仔細檢討及盤整後，首度完整編列的預算書。整體編列特別考量國際情勢、國內災後重建及文化產業實際需求，對內將透過文化產業發展與文化展演（會）規模，如擴大辦理文博會、國際兒少書展等，以擴大內需；對外則將持續支持台灣文化內容走向國際，延續巴黎文化奧運、大阪文化世博、與外交部共同合作的「歐洲台灣文化年」等經驗，幫助台灣團隊登上國際舞台，拓展「文化外交」的機會。

備受青少年族群歡迎的「文化幣」，也有新的規畫。文化部自112年起發放18-21歲、113年16-22歲文化禮金，每人1200點，創下90%的領取率，以113年人數計算，約計130萬名青年受惠，而透過他們的消費，共增加逾15億的藝文產業商機。

文化部說明，今年起試辦13-15歲600點，至今整體領取率已達73%，預估年底也將達到90%以上。明年度若預算獲得支持，總計有200萬名的13-22歲青年皆享有1200點文化幣，不但將直接挹注如出版、表演藝術、電影等多項文化產業，也將培養更多台灣青少年參與及體驗文化活動。

此外，除延續補助加投資策略，新增許多協助產業升級的計畫；明年文化部也將依《文化基本法》規定，召開4年1度的「全國文化會議」，與全國人民共同討論國家文化政策、文化發展、文化資產保存等相關議題，持續做為政府施政、預算執行的重要依據。期盼文化部審慎提出的規畫，能繼續獲得立法院及國人的理解及支持。

