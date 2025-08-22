自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】玩聚場藝術節「甜蜜點」C-LAB登場 打造跨界五感體驗

2025/08/22 05:30

2025年玩聚場藝術節昨日舉行記者會。C-LAB執行長謝翠玉（後排右3）、策展人陳侑汝（後排右4）、主持人嚎哮排演（前排）與藝術節演出團隊合影。（Ogawa攝，C-LAB提供）2025年玩聚場藝術節昨日舉行記者會。C-LAB執行長謝翠玉（後排右3）、策展人陳侑汝（後排右4）、主持人嚎哮排演（前排）與藝術節演出團隊合影。（Ogawa攝，C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「2025玩聚場藝術節—甜蜜點 Sweet Spot」將於8月23、24日登場。策展人陳侑汝以「甜蜜點 Sweet Spot」為題，延續「玩、聚、場」的核心精神，規畫多元演出與活動，邀請觀眾不僅觀看，更能實際參與。

今年節目包含多種面向，其中「六分甜，一人一點，不保證對齊」系列演出，將於通信分隊空間展開8場表演，打破傳統舞台與座位的界線，觀眾能自由探索觀看角度。參與創作的團隊包括官建蓁、蕭東意、吳璟賢、許照慈與友情超人們、玲瓏全勤身創作社與林方方，以及王珩，另有「明白實驗所 Ming Baï Lab」的《13號兒童樂園》，透過影像、物件與肢體交織，呈現超現實氛圍。

音樂演出包括印尼DJ IrfanPopish的跨國音樂混音、吳靜依的夏日氛圍演出，以及「噢探戈 探戈五重奏」的探戈音樂會。此外，「善嵐慶女」將透過現場廣播劇、對談及即時廣播，拓展聲音藝術的表現。

此外，亦有多場互動工作坊與實境解謎遊戲，帶領參與者穿梭於C-LAB各場域，探索歷史與未來的交錯。活動全程免費，詳詢C-LAB官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應