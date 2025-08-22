【藝術文化】玩聚場藝術節「甜蜜點」C-LAB登場 打造跨界五感體驗

2025年玩聚場藝術節昨日舉行記者會。C-LAB執行長謝翠玉（後排右3）、策展人陳侑汝（後排右4）、主持人嚎哮排演（前排）與藝術節演出團隊合影。（Ogawa攝，C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「2025玩聚場藝術節—甜蜜點 Sweet Spot」將於8月23、24日登場。策展人陳侑汝以「甜蜜點 Sweet Spot」為題，延續「玩、聚、場」的核心精神，規畫多元演出與活動，邀請觀眾不僅觀看，更能實際參與。

今年節目包含多種面向，其中「六分甜，一人一點，不保證對齊」系列演出，將於通信分隊空間展開8場表演，打破傳統舞台與座位的界線，觀眾能自由探索觀看角度。參與創作的團隊包括官建蓁、蕭東意、吳璟賢、許照慈與友情超人們、玲瓏全勤身創作社與林方方，以及王珩，另有「明白實驗所 Ming Baï Lab」的《13號兒童樂園》，透過影像、物件與肢體交織，呈現超現實氛圍。

音樂演出包括印尼DJ IrfanPopish的跨國音樂混音、吳靜依的夏日氛圍演出，以及「噢探戈 探戈五重奏」的探戈音樂會。此外，「善嵐慶女」將透過現場廣播劇、對談及即時廣播，拓展聲音藝術的表現。

此外，亦有多場互動工作坊與實境解謎遊戲，帶領參與者穿梭於C-LAB各場域，探索歷史與未來的交錯。活動全程免費，詳詢C-LAB官網。

