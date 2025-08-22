自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】明華園睽違11年再赴金門 《貓神》明晚登場

2025/08/22 05:30

【藝術文化】明華園睽違11年再赴金門 《貓神》明晚登場明華園戲劇總團《貓神》將於金門演出，無敵小生孫翠鳳（右）提前粉墨登場。
（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕久違了！台灣明華園戲劇總團睽違11年再度踏上金門，首度將招牌懸疑大戲《貓神》移至戶外，將於明（23）日晚上演出，搭配金門的戰地氛圍，呈現高潮迭起、張力十足的戲劇盛宴，讓觀眾一秒入戲。

【藝術文化】明華園睽違11年再赴金門 《貓神》明晚登場明華園戲劇總團《貓神》將於明晚在金門演出，無敵小生孫翠鳳（右4）與文化部藝術發展司司長周雅菁（右5）、金門縣副縣長李文良（右3）等人共同舉辦彩排記者會。
（記者吳正庭攝）

演出由明華園總團無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在領銜，消息一出驚動兩岸戲迷，昨天已有來自廈門、泉州的粉絲，搶先跨海到金門一睹心中偶像真面目。

文化部藝術發展司司長周雅菁表示，文化部為推動疫後振興，希望大家就近觀賞國家級劇場演出，在各縣市辦理庄頭劇場，今年已推動20幾場活動，突破34萬人次參與。

孫翠鳳說，她跟金門淵源很深，當初剛學戲時就是到金門表演，當時在金城鎮一個廟口一待就是10天，覺得金門鄉親很熱情、喜歡本土藝術，而且看戲很仔細。這是明華園第一次把《貓神》移至戶外大型演出，對金門展現最大誠意。

副縣長李文良說，為讓更多鄉親能在當晚看到優質的演出，他會再到各寺廟上香祈求好天氣。

明華園總團長陳勝福表示，《貓神》劇情是以中原、契丹間的邊防大城「真定府」發生的神祕案件為主軸，由明華園戲劇家族全體演員共同演出，觀眾將隨著劇中主角抽絲剝繭，揭開隱藏故事背後的真相、複雜人性與深摯情感。演出時間為明日晚間7點到9點30分，地點在金城鎮莒光共融公園。

