【藝術文化】故宮國寶出遊去 〈肉形石〉12月前往蘭陽博物館

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，將由人氣國寶〈肉形石〉領軍，12月前進東台灣。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院院長蕭宗煌昨（21）日與宜蘭縣代理縣長林茂盛代表簽署合作約定，將共同策畫於蘭陽博物館推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，展期自12月23日至明（2026）年3月22日，這也是「故宮國寶出遊去」首度前進東台灣。

故宮說明，「勁水國寶」特展由故宮與蘭陽博物館共同策畫，以「水」為主題，精選15件故宮珍藏，由人氣國寶〈肉形石〉（左圖）領軍，搭配〈玉鴨〉、〈明成化鬥彩雞缸杯〉、〈霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉等展品，涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器等；搭配宜蘭縣內15件珍貴的史前出土文物，交織出的「山．海．田」的意境。展覽將世界級文物之美送到宜蘭，也讓旅人重新發現蘭陽深厚而獨特的文化底蘊。

