自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．閱讀小說】 Apyang Imiq／女特務 － 2之2

2025/08/22 05:30

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

◎Apyang Imiq 圖◎唐壽南

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

桂春對面同學家，我聽她說，她聽她Tama說，桂春可能是中國共產黨派來的間諜，不然怎麼無人能溯源其族譜，哪條線連到她和其他人。某次夜晚走路，屋內隱約傳來錯落有致敲擊聲，桂春沒有電腦，哪來的鍵盤，摩斯電報還是語音加密，肯定高科技。掃地機器人都Made in China，防不勝防，一定是給對岸通風報信。

一年前大選，總統民進黨，我和Yaya好開心，但部落許多人烏煙瘴氣。

選前之夜，Tama命令Yaya投給國民黨。Yaya大聲說：「為什麼，一天到晚軍事演習，武力攻台，那種國家不配當祖國，我、支、持、台、獨。」

「小孩子不懂，台灣那麼多大○○，中國不可能打自己人。」

「那就對了，民進黨當選也不會把大○○趕走，所以中國不可能打過來，我投給誰都沒差！」Yaya聲音很激動，近乎歌唱，卡拉OK高八度，雙腳踩電音。

我不是很理解為什麼這個部落裡，大部分的人都是黨國腦粉。

村長、代表、鄉長還是議員，一律國民黨或地下國民黨。Tama也是，紙本到電子黨證，綁定信用卡，每月忠黨愛國模範生。Tama說要在鄉下「站好」，非國民黨不行，物資補助、清寒證明、違建解除，還是公所約聘大肥缺，清一色黨國好關係。

我沒那麼熱衷政治，但民進黨多有趣，推動本土教育，原住民自治，還有同性婚姻。好幾對情侶因此殺豬請客，雖然我現在沒對象，尚未考慮婚姻，但誰知道真真和小明能走多久，未來難預料。

Yaya也喜歡男生，一個家裡同時兩個同性戀的機率有多高，非親非故桂春住長屋一樣嗎。總之，我無法喜歡國民黨，也討厭看人臉色。

過幾天Yaya去度假村上班，外場餐服的部落姊姊Humi，腿踢圍裙崩潰大哭，五官扭曲，驚天動地。

「怎麼辦，國民黨失敗了！我們要打仗了！我們到底該怎麼生活，我們全部完蛋，台灣完蛋了。」

「還是要工作吧，民進黨當選又怎麼樣，你薪水變多變少，班表一張兩張，哪裡差別？哪裡完蛋？」Yaya滿不在乎，不理睬Humi。

Yaya跟Humi說那怎樣呢，工作還是要做，「快把碗盤湯匙全部擦乾，少給我偷懶。」

她眼睛瞪大質問：「你是不是沒有投給國民黨，你投民進黨是不是？是不是？一定是，就是你們這種人，害我們即將進入地獄，以後的日子水深火熱了啦。」。

「是啊，我是投給民進黨。然後呢？」

Humi安靜，抹布擦拭玻璃杯，凶惡瞪Yaya：「等著吧！不出半年之內，中國一定會打過來。我看你怎麼辦，到時候我們要去哪裡躲避，去哪裡逃難，等著被滅亡，共產黨出征，你們一定會先被抓起來，最大的一級戰犯。」

「那就打啊！我又不是沒有當過兵。」Yaya嘴上不想輸，心裡卻種下戰爭陰影，夜夜和我討論開戰對策。

「逃難的時候我們要放棄Tama和Bubu，中共不會怎樣，他們自動向前求解放，要當台灣維吾爾族，集中營裡做龍的傳人。」Yaya說。

畢竟他們極致藍，盼望兩岸統一，搶著當中國人。中國很有錢，台灣多災多難，一個地震碎裂大地，沒觀光沒錢潮。民進黨砍掉他公務人員退休俸，又不讓中國遊客進來，嫌錢太多不要賺。Tama說，看看花蓮多可憐，老百姓度日如年，苦不堪言。

「雖然很難過，我可能會哭，但好像也只能這樣。那我們呢，我們同性戀，又支持民進黨，肯定被批鬥邪惡綠色小猴子。」我害怕地問哥哥。

也許後面那座山，龐大森林，連綿白石奇萊合歡百岳，祖先發源地，一定適合躲避，我們跑進去，解放軍找不到。也許洞穴搭工寮，採一些野菜來吃，至少我們認識龍葵山蘇飛機草，再種芋頭地瓜，不用肥料照樣長大。

可我們從沒上山過，還要帶著又黑又肥的Pupu。Pupu是我從河壩撿來的流浪狗，貪玩貪吃不聽話，散步要牽繩，見人就吠，見車就追，安靜逃亡不可能。

「我要找大○○。」Yaya轉動腦袋，大力擊掌。她一個對岸女特務，中共埋藏好的深耕地雷。

「她真正女特務嗎？你要叫她幫什麼？」我好奇地問。

「Lowking，我跟你說，我要跟她套好招，請桂春說我是她兒子，桂春是我媽媽，血濃於水一家人，自己人不打自己人。」Yaya一派正經。

可是，桂春住那麼久，解放軍信任度夠不夠，畢竟她族語比我好，流利做買賣，檳榔一包多少錢，買了雞蛋要不要再買鹽巴，那個做儀式的米酒要用透明小瓶就好，她字句上揚，帶捲的太魯閣語。

「所以我要跟桂春說，絕對不能再說原住民話，喔！不對，是方言。最好講以前她在中國的地方話，這樣軍隊很快知道你是老鄉。」Yaya說。

「可是你倆長相差這麼多，一看就知道不可能是母子啊？」我懷疑哥哥胡說八道。

「當然啦，這我已經想好。」他用手打我肩膀。「我會先跟桂春講好，她得好好解釋，為什麼我長這麼標致，濃眉大眼，高挺鼻子和深邃輪廓。」

Yaya雙手摸臉頰，「看看我的顴骨，平地人怎麼可能這麼立體……因為我的生父母都是太魯閣族，只是他們死光了。可憐孩子被桂春收養，我是她唯一骨肉，她是我唯一寄託，就這樣解釋。」

「Yaya，那我呢？我也可以加入你們的家庭嗎？就說我也是領養的孩子。」我擔憂地問Yaya，希望他不要拋棄我。

「有點難度，一個已經夠牽強，但沒關係，我請桂春拜託解放軍，放過你這可憐小孩。你那麼瘦又那麼笨，絕不可能動搖國安！」拉拉手指頭，Yaya嚴肅地說：「你也記得不要說自己同性戀，現在起，趕快練習當異男。」

桂春異常的打扮勾起記憶，店裡的她總寬鬆又樸素，現在粉底這麼厚，香水濃到小黑蚊都不敢靠近。火車通勤半年，從未見過她，如果真是女特務，可以保護我嗎，不用帶Pupu躲山上。

我很想上前跟她說話，但又害羞得不知如何開口。

慢步滑過，見她把扇子夾入腋下，拿出手機，檢查妝容瑕疵。我撥開瀏海，停留幾秒，眼睛睜大，露出禮貌微笑。她抬頭看一眼，沒有反應，繼續抿唇。

難道她認不出我，畢竟部落小孩這麼多，農地中的大小石頭。去店裡消費的臉孔，一一記住很困難吧。我一個徹底大I人，單純給錢買東西，長不大的對話，攀談有幾次？再加上我更喜歡真真和小明，桂春家稀有客。

車子到站，桂春和我一同走入月台，搭上電車，隔兩張長椅仔細觀察。桂春是否太普通，怎麼看始終Payi一個，就算過度華麗，那高高夾好的馬尾下，頸後滿布烏雲老人斑，眼角專注看手機，陽光充裕，垂直窗櫺高對比，皺紋這麼深，這樣的人有資格當女特務？

我想起《天空之城》的海盜朵拉，粉紅雙馬尾，金色雙耳環，粗糙藍厚布，連身褲裙工作服，腳下一雙大地顏色的短靴。拿走手上猛力火炮槍，走進田裡採山蘇也不違和。人不可貌相，外皮可能一種掩飾。

她捧著手機，螢幕在雙眼前閃爍，手指頭有節奏地敲打螢幕，發出井然有致的錯落聲，不知道無意有意，鍵盤聲大到整間車廂清清楚楚，到底哪一牌手機。她臉頰露出滿意笑容，時不時噗哧笑出來。

沒多久，她拿起耳機，掛上耳朵，連接手機，兩隻腳延伸得好長好遠，手肘環抱胸前，覆蓋包包摺疊扇，就這樣打起瞌睡。

如果她是女特務，不是應該時時注意四周，戴上一頂漂亮又低調的帽子，低低眼角，四處打量，附近有沒有危險才是！現在的桂春舒服又自在，毫無防備，像露肚皮的黑色Pupu，公共空間大暴露，不害怕民進黨暗中監視嗎？

桂春開始打呼，規律吞吐，聲音蓋過尖銳引擎聲……

我假裝拿出教科書，不時翻動，視線不敢離開桂春，一張又一張，一頁又一頁……冷氣放送，漸漸無法支撐想睡的身體，跟隨桂春，舒適地進入夢鄉。

「花蓮……了，花蓮站即將到了，請收拾好您的行李，列車即將進站……開門。」熟悉的廣播聲響起。

書本趕緊收進包包，快步衝出車門，跑上月台，沒見到桂春的影子，一路跑下階梯又爬上去，緊張地往車站外奔跑。

桂春站立一旁，一間小小檳榔攤，終於要交換情報了嗎？不起眼的小店就是最好的掩飾，接收指令還是回報進度的藏匿處。

我慢慢走上前，一隻小心翼翼的黃鼠狼。

「Kingal baku七星ni o, reyta uri.」桂春說。

老闆吃驚，雙眼瞪大，嘴巴開開，不知如何回應。

「哈哈哈哈……我怎麼講原住民話，真是的，不好意思，在部落太久了。我是說，一包七星菸和打火機啦！」桂春的笑聲跟在店裡簡直一模一樣，我看見她的高跟鞋上，跟我一樣，黏了好幾朵黑色鬼針草。

踏步往前，超過檳榔攤和桂春，只想快點走到大禹街，還要去秀嬌家取貨，把握剩餘兩小時。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應