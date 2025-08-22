【自由副刊．閱讀小說】 Apyang Imiq／女特務 － 2之2

圖◎唐壽南

桂春對面同學家，我聽她說，她聽她Tama說，桂春可能是中國共產黨派來的間諜，不然怎麼無人能溯源其族譜，哪條線連到她和其他人。某次夜晚走路，屋內隱約傳來錯落有致敲擊聲，桂春沒有電腦，哪來的鍵盤，摩斯電報還是語音加密，肯定高科技。掃地機器人都Made in China，防不勝防，一定是給對岸通風報信。

一年前大選，總統民進黨，我和Yaya好開心，但部落許多人烏煙瘴氣。

選前之夜，Tama命令Yaya投給國民黨。Yaya大聲說：「為什麼，一天到晚軍事演習，武力攻台，那種國家不配當祖國，我、支、持、台、獨。」

「小孩子不懂，台灣那麼多大○○，中國不可能打自己人。」

「那就對了，民進黨當選也不會把大○○趕走，所以中國不可能打過來，我投給誰都沒差！」Yaya聲音很激動，近乎歌唱，卡拉OK高八度，雙腳踩電音。

我不是很理解為什麼這個部落裡，大部分的人都是黨國腦粉。

村長、代表、鄉長還是議員，一律國民黨或地下國民黨。Tama也是，紙本到電子黨證，綁定信用卡，每月忠黨愛國模範生。Tama說要在鄉下「站好」，非國民黨不行，物資補助、清寒證明、違建解除，還是公所約聘大肥缺，清一色黨國好關係。

我沒那麼熱衷政治，但民進黨多有趣，推動本土教育，原住民自治，還有同性婚姻。好幾對情侶因此殺豬請客，雖然我現在沒對象，尚未考慮婚姻，但誰知道真真和小明能走多久，未來難預料。

Yaya也喜歡男生，一個家裡同時兩個同性戀的機率有多高，非親非故桂春住長屋一樣嗎。總之，我無法喜歡國民黨，也討厭看人臉色。

過幾天Yaya去度假村上班，外場餐服的部落姊姊Humi，腿踢圍裙崩潰大哭，五官扭曲，驚天動地。

「怎麼辦，國民黨失敗了！我們要打仗了！我們到底該怎麼生活，我們全部完蛋，台灣完蛋了。」

「還是要工作吧，民進黨當選又怎麼樣，你薪水變多變少，班表一張兩張，哪裡差別？哪裡完蛋？」Yaya滿不在乎，不理睬Humi。

Yaya跟Humi說那怎樣呢，工作還是要做，「快把碗盤湯匙全部擦乾，少給我偷懶。」

她眼睛瞪大質問：「你是不是沒有投給國民黨，你投民進黨是不是？是不是？一定是，就是你們這種人，害我們即將進入地獄，以後的日子水深火熱了啦。」。

「是啊，我是投給民進黨。然後呢？」

Humi安靜，抹布擦拭玻璃杯，凶惡瞪Yaya：「等著吧！不出半年之內，中國一定會打過來。我看你怎麼辦，到時候我們要去哪裡躲避，去哪裡逃難，等著被滅亡，共產黨出征，你們一定會先被抓起來，最大的一級戰犯。」

「那就打啊！我又不是沒有當過兵。」Yaya嘴上不想輸，心裡卻種下戰爭陰影，夜夜和我討論開戰對策。

「逃難的時候我們要放棄Tama和Bubu，中共不會怎樣，他們自動向前求解放，要當台灣維吾爾族，集中營裡做龍的傳人。」Yaya說。

畢竟他們極致藍，盼望兩岸統一，搶著當中國人。中國很有錢，台灣多災多難，一個地震碎裂大地，沒觀光沒錢潮。民進黨砍掉他公務人員退休俸，又不讓中國遊客進來，嫌錢太多不要賺。Tama說，看看花蓮多可憐，老百姓度日如年，苦不堪言。

「雖然很難過，我可能會哭，但好像也只能這樣。那我們呢，我們同性戀，又支持民進黨，肯定被批鬥邪惡綠色小猴子。」我害怕地問哥哥。

也許後面那座山，龐大森林，連綿白石奇萊合歡百岳，祖先發源地，一定適合躲避，我們跑進去，解放軍找不到。也許洞穴搭工寮，採一些野菜來吃，至少我們認識龍葵山蘇飛機草，再種芋頭地瓜，不用肥料照樣長大。

可我們從沒上山過，還要帶著又黑又肥的Pupu。Pupu是我從河壩撿來的流浪狗，貪玩貪吃不聽話，散步要牽繩，見人就吠，見車就追，安靜逃亡不可能。

「我要找大○○。」Yaya轉動腦袋，大力擊掌。她一個對岸女特務，中共埋藏好的深耕地雷。

「她真正女特務嗎？你要叫她幫什麼？」我好奇地問。

「Lowking，我跟你說，我要跟她套好招，請桂春說我是她兒子，桂春是我媽媽，血濃於水一家人，自己人不打自己人。」Yaya一派正經。

可是，桂春住那麼久，解放軍信任度夠不夠，畢竟她族語比我好，流利做買賣，檳榔一包多少錢，買了雞蛋要不要再買鹽巴，那個做儀式的米酒要用透明小瓶就好，她字句上揚，帶捲的太魯閣語。

「所以我要跟桂春說，絕對不能再說原住民話，喔！不對，是方言。最好講以前她在中國的地方話，這樣軍隊很快知道你是老鄉。」Yaya說。

「可是你倆長相差這麼多，一看就知道不可能是母子啊？」我懷疑哥哥胡說八道。

「當然啦，這我已經想好。」他用手打我肩膀。「我會先跟桂春講好，她得好好解釋，為什麼我長這麼標致，濃眉大眼，高挺鼻子和深邃輪廓。」

Yaya雙手摸臉頰，「看看我的顴骨，平地人怎麼可能這麼立體……因為我的生父母都是太魯閣族，只是他們死光了。可憐孩子被桂春收養，我是她唯一骨肉，她是我唯一寄託，就這樣解釋。」

「Yaya，那我呢？我也可以加入你們的家庭嗎？就說我也是領養的孩子。」我擔憂地問Yaya，希望他不要拋棄我。

「有點難度，一個已經夠牽強，但沒關係，我請桂春拜託解放軍，放過你這可憐小孩。你那麼瘦又那麼笨，絕不可能動搖國安！」拉拉手指頭，Yaya嚴肅地說：「你也記得不要說自己同性戀，現在起，趕快練習當異男。」

桂春異常的打扮勾起記憶，店裡的她總寬鬆又樸素，現在粉底這麼厚，香水濃到小黑蚊都不敢靠近。火車通勤半年，從未見過她，如果真是女特務，可以保護我嗎，不用帶Pupu躲山上。

我很想上前跟她說話，但又害羞得不知如何開口。

慢步滑過，見她把扇子夾入腋下，拿出手機，檢查妝容瑕疵。我撥開瀏海，停留幾秒，眼睛睜大，露出禮貌微笑。她抬頭看一眼，沒有反應，繼續抿唇。

難道她認不出我，畢竟部落小孩這麼多，農地中的大小石頭。去店裡消費的臉孔，一一記住很困難吧。我一個徹底大I人，單純給錢買東西，長不大的對話，攀談有幾次？再加上我更喜歡真真和小明，桂春家稀有客。

車子到站，桂春和我一同走入月台，搭上電車，隔兩張長椅仔細觀察。桂春是否太普通，怎麼看始終Payi一個，就算過度華麗，那高高夾好的馬尾下，頸後滿布烏雲老人斑，眼角專注看手機，陽光充裕，垂直窗櫺高對比，皺紋這麼深，這樣的人有資格當女特務？

我想起《天空之城》的海盜朵拉，粉紅雙馬尾，金色雙耳環，粗糙藍厚布，連身褲裙工作服，腳下一雙大地顏色的短靴。拿走手上猛力火炮槍，走進田裡採山蘇也不違和。人不可貌相，外皮可能一種掩飾。

她捧著手機，螢幕在雙眼前閃爍，手指頭有節奏地敲打螢幕，發出井然有致的錯落聲，不知道無意有意，鍵盤聲大到整間車廂清清楚楚，到底哪一牌手機。她臉頰露出滿意笑容，時不時噗哧笑出來。

沒多久，她拿起耳機，掛上耳朵，連接手機，兩隻腳延伸得好長好遠，手肘環抱胸前，覆蓋包包摺疊扇，就這樣打起瞌睡。

如果她是女特務，不是應該時時注意四周，戴上一頂漂亮又低調的帽子，低低眼角，四處打量，附近有沒有危險才是！現在的桂春舒服又自在，毫無防備，像露肚皮的黑色Pupu，公共空間大暴露，不害怕民進黨暗中監視嗎？

桂春開始打呼，規律吞吐，聲音蓋過尖銳引擎聲……

我假裝拿出教科書，不時翻動，視線不敢離開桂春，一張又一張，一頁又一頁……冷氣放送，漸漸無法支撐想睡的身體，跟隨桂春，舒適地進入夢鄉。

「花蓮……了，花蓮站即將到了，請收拾好您的行李，列車即將進站……開門。」熟悉的廣播聲響起。

書本趕緊收進包包，快步衝出車門，跑上月台，沒見到桂春的影子，一路跑下階梯又爬上去，緊張地往車站外奔跑。

桂春站立一旁，一間小小檳榔攤，終於要交換情報了嗎？不起眼的小店就是最好的掩飾，接收指令還是回報進度的藏匿處。

我慢慢走上前，一隻小心翼翼的黃鼠狼。

「Kingal baku七星ni o, reyta uri.」桂春說。

老闆吃驚，雙眼瞪大，嘴巴開開，不知如何回應。

「哈哈哈哈……我怎麼講原住民話，真是的，不好意思，在部落太久了。我是說，一包七星菸和打火機啦！」桂春的笑聲跟在店裡簡直一模一樣，我看見她的高跟鞋上，跟我一樣，黏了好幾朵黑色鬼針草。

踏步往前，超過檳榔攤和桂春，只想快點走到大禹街，還要去秀嬌家取貨，把握剩餘兩小時。●

